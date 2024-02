iPhone 16: nuovo Neural Engine per iOS 18

Secondo le più recenti indiscrezioni, con l’arrivo di iPhone 16, atteso per questo autunno, Apple avrebbe intenzione di sfruttare un nuovo chip A18 dotato di un Neural Engine aggiornato con un numero significativamente maggiore di core, il che consentirà di migliorare di gran lunga le prestazioni per le attività di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, le quali dovrebbero andare a caratterizzare iOS 18.

iPhone 16: chip A18 con Neural Engine per AI

Il prossimo sistema operativo per iPhone, infatti, dovrebbe infatti offrire nuove funzionalità di AI generativa per Siri, Comandi, Messaggi, Apple Music e altro ancora. A tal riguardo, Tim Cook in persona aveva affermato che Apple sta lavorando sull’intelligenza artificiale generativa e che condividerà i dettagli entro la fine dell’anno.

Si prevede che i chip della serie A18 debutteranno sui modelli iPhone 16 a settembre. Per cui, in base a quanto precedentemente detto, alcune funzionalità di intelligenza artificiale generativa potrebbero essere esclusive degli smartphone Apple della nuova gamma.

Di seguito la cronologia dei motori neurali presenti sui precedenti iPhone, la maggior parte dei quali a 16 core.

Neural Engine a 2 core su iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X

Neural Engine a 8 core su iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR

Neural Engine a 8 core su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Neural Engine a 16 core in tutti i modelli di iPhone 12

Neural Engine a 16 core in tutti i modelli di iPhone 13

Neural Engine a 16 core in tutti i modelli di iPhone 14

Neural Engine a 16 core in tutti i modelli di iPhone 15

Da tenere presente che anche per i Mac, la maggior parte dei modelli con chip Apple Silicon sono dotati di un Neural Engine a 16 core. Le uniche eccezioni sono rappresentate dal Mac Studio e dal Mac Pro, che dispongono di un Neural Engine a 32 core se configurati con un chip M1 Ultra o M2 Ultra. I primi Mac con chip M4 verranno probabilmente rilasciati tra la fine dell’anno corrente e l’inizio del prossimo.