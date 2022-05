IPVanish: 63% di sconto sul servizio VPN

I provider che offrono servizi legati alle VPN, al giorno d’oggi, sono davvero molti. Nonostante ciò, trovare un servizio in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori non è semplice.

Se dal lato sicurezza sono molte le piattaforma valide, sono altri dettagli che fanno la differenza. Il rispetto della privacy infatti, non è da considerare così scontato, così come un’assistenza all’altezza della situazione e performance degne di tale nome.

Il rischio, a conti fatti, è quello di ritrovarsi legati per mesi e mesi a un servizio poco utile o che appesantisce in maniera esagerata la connessione. Per fortuna, tra le tante offerte non mancano quelle che, concretamente, offrono un servizio all’altezza della situazione.

IPVanish, per esempio, è un nome che si sta facendo strada nel settore. A sicurezza, privacy e prestazioni poi, questo provider ha abbinato recentemente anche degli sconti molto interessanti.

IPVanish offre sicurezza, rispetto della privacy e prestazioni sopra la media

Marchio di fabbrica di IPVanish è una delle politiche no-log più rigide e rispettose dell’utenza. Questo significa che il provider non registra in nessun modo le attività legate ai suoi sottoscrittori, offrendo dunque la massima copertura a livello di privacy.

Il sistema WireGuard poi è una soluzione che abbina sicurezza ad alte prestazioni: tutto ciò che serve per navigare senza alcun tipo di stress. Le più moderne tecniche di crittografia, abbinate a server sparsi in ben 75 location diverse, sono altre caratteristiche degne di nota.

Infine, merita una citazione anche l’assistenza. Questa è attiva, sia tramite live chat che via telefonica, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Infine, come già detto, va tenuto conto anche degli attuali sconti con cui viene proposta questa VPN.

La sottoscrizione annuale di IPVanish infatti, è sottoposta a uno sconto del 63%. Ciò significa che è possibile ottenere quanto detto per appena 3,99 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.