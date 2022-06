IPVanish: il restyling della VPN su Windows

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità del servizio offerto, la squadra di sviluppatori al lavoro su IPVanish ha lanciato nei giorni scorsi la nuova versione dell’app Windows dedicata al servizio VPN. A caratterizzarla sono alcune importanti novità introdotte sia dal punto di vista del design sia per quanto concerne le funzionalità messe a disposizione degli utenti.

Restyling per l’app Windows di IPVanish: le novità

Partiamo dal restyling dell’interfaccia che porta con sé una user experience evoluta e una spolverata agli elementi che compongono il layout. Ad esempio, c’è una Home Screen del tutto inedita che offre uno sguardo d’insieme alla mappa interattiva. Ospita ora indicazioni più chiare e subito comprensibili a proposito dell’area che ospita il server a cui si è connessi.

Il passaggio dal tema scuro a quello chiaro avviene in automatico non appena si interrompe la connessione (o prima di eseguirla). In questo modo, all’utente è sufficiente un solo sguardo per sapere se la propria attività online risulta protetta dalla Virtual Private Network o meno.

Come visibile nel primo dei due screenshot qui allegati c’è inoltre un grafico che mostra lo status della connessione, con dettagli sulla banda trasmessa (upload) e ricevuta (download), il tempo trascorso, il protocollo utilizzato e l’indirizzo IP pubblico.

È poi stata aggiunta la possibilità di scegliere tra i server della VPN direttamente dalla barra delle applicazioni. Ancora, l’opzione Quick Connect è stata ribattezzata Fastest Available: per chi non ne fosse a conoscenza, torna utile per agganciare quello più veloce dell’elenco in un solo click. Altre novità introdotte con il restyling riguardano le modalità di ordinamento delle location e la schermata delle impostazioni.

Oggi hai la possibilità di ottenere l’ abbonamento annuale a IPVanish con il 63% di sconto. C’è anche la garanzia che permette di ottenere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.