ISS, mettiti in posa: nuovi spettacolari scatti della NASA

La NASA ha pubblicato sulla propria repository Flickr una serie di scatti di particolare qualità dedicati alla ISS (International Space Station). Non si tratta dei soliti scatti, ma di un momento artistico nel quale la ISS si è autenticamente messa in posa per consentire all'autore (non dichiarato, ma intuibile) di effettuare ritratti perfettamente allineati e illuminati. Lo sfondo è quello nero dello Spazio, il primo piano è quello orgoglioso della massima espressione dell'industria aerospaziale internazionale.

Questi gli scatti, di altissima qualità, datati 8 novembre ed i cui dati Exif sono tutti disponibili sulle pagine dedicate del fotostream Flickr originale:

Le immagini provengono da una SpaceX Crew Dragon in avvicinamento, durante il volo attorno alla ISS: l'ipotesi è che l'autore sia Thomas Pesquet, il cui profilo Twitter abbonda di spettacolari immagini provenienti da lassù:

En vol de nuit par temps clair, les lumières des humains dessinent nettement les contours des côtes et des rivages, comme une carte écrite à l’encre lumineuse.

🌆

This night-time #timelapse shows the coasts clearly, humans like to settle along the beaches, who can blame us! pic.twitter.com/kIvUNW2mOX

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) December 8, 2021