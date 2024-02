Kaspersky nominata prodotto dell’anno da AV-Comparatives

Kaspersky si conferma un punto di riferimento assoluto del settore della sicurezza informatica. Il laboratorio di test europeo indipendente AV-Comparatives, dopo aver valutato il funzionamento di 16 soluzioni di sicurezza tra le più diffuse sul mercato, ha assegnato il titolo di Product of the Year 2023 al nuovo Kaspersky Standard, il sistema di protezione sviluppato dall’azienda per mettere al sicuro i dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS) dei suoi utenti.

Il riconoscimento di AV-Comparatives è un premio per tutta la gamma di prodotti di sicurezza di Kaspersky, come i servizi avanzati Kaspersky Plus e Premium per gli utenti privati e i vari prodotti aziendali, che sfruttano lo stesso set di tecnologie di Kapsersky Standard, la soluzione di sicurezza “base” che l’azienda mette a disposizione dei consumatori.

Kaspersky Standard viene ora proposto in offerta con uno sconto del 42%. Il sistema di protezione è attivabile ad appena 19,99 euro per un anno, con garanzia di rimborso e senza vincoli di rinnovo. È possibile estendere la protezione a 3 dispositivi (per una spesa totale di 29,99 euro) oppure fino a 5 dispositivi (34,99 euro).

Kaspersky Standard brilla nei test AV-Comparatives

Il titolo di Product of the Year riconosciuto dal laboratorio indipendente di AV-Comparatives rappresenta una vera e proprio “certificazione” del livello di sicurezza che le soluzioni di Kaspersky riescono a garantire. Per ottenere questo titolo, infatti, è necessario raggiungere il punteggio più alto (Advanced+) in tutte e sette le categorie previste dall’analisi.

I test mettono alla prova le soluzioni di sicurezza, valutandone le risposte agli attacchi informatici e considerando le minacce più diffuse e gli attacchi mirati e testando anche la risposta ai falsi positivi e l’impatto sulle prestazioni del sistema. L’analisi di queste metriche consente di avere un giudizio a 360° gradi su un sistema di sicurezza.

AV-Comparatives ha effettuato sette cicli di test:

Marzo 2023: Malware Protection Test (serie primaverile)

(serie primaverile) Aprile 2023: Performance Test (serie primaverile)

(serie primaverile) Febbraio-maggio 2023: Real-World Protection Test (prima serie)

(prima serie) Settembre 2023: Malware Protection Test (serie autunnale)

(serie autunnale) Settembre-ottobre 2023: Advanced Threat Protection Test

Ottobre 2023: Performance Test (serie autunnale)

(serie autunnale) Luglio-ottobre 2023: Real-World Protection Test (seconda serie)

Ai test hanno partecipato 16 sistemi di sicurezza dei maggiori produttori del settore. Kaspersky Standard ha ottenuto il punteggio massimo, Advanced+, in tutti i cicli, confermando l’elevata qualità della protezione garantita dai software di sicurezza di Kaspersky. Oltre al giudizio generale, AV-Comparatives ha assegnato a Kaspersky 57 premi (Gold, Silver e Bronze) in svariati test specializzati.

Kaspersky Standard: sicurezza al top a prezzo accessibile

Kaspersky Standard è il servizio che democratizza la sicurezza informatica ma senza scendere a compromessi sulla qualità. Per gli utenti che attivano questo servizio c’è il sistema di rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche, con l’aggiunta del sistema anti phishing e del firewall.

Ci sono, inoltre, strumenti di gestione delle app e di pulizia, per massimizzare le prestazioni del proprio dispositivo, e la protezione degli acquisti online e di tutte le operazioni di banking. Il software, disponibile su Windows, macOS, Android e iOS, garantisce protezione e ottimizzazione, senza pesare sulle prestazioni.

Il costo è un altro punto di forza del servizio: Kaspersky Standard è attivabile con una spesa di 19,99 euro per un anno, con garanzia di rimborso e senza vincoli di rinnovo. Per proteggere 3 dispositivi, invece, la spesa è di 29,99 euro mentre per 5 dispositivi è di 34,99 euro per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.