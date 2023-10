Kena con una Marea di Giga: Promo a soli 6,99 euro

Kena Mobile come di consueto ti offre una Marea di Giga solo se richiedi il passaggio del tuo numero da altro gestore virtuale. Questa tariffa visto il cospicuo quantitativo di internet messo a disposizione dal carrier ex Noverca vi permette anche di inserire la SIM su una saponetta per poter navigare in mobilità.

Attualmente, è in corso una promozione che ti regala il primo mese e per 6 mesi puoi avere 100 Giga di Internet aggiuntivi gratis. Inoltre, da qualche settimana è possibile richiedere la promozione anche per chi vuole un nuovo numero.

Kena con una Marea di Giga: i dettagli della PROMO

Questa tariffa è attivabile, come detto, sia da chi intende avere una nuova SIM Kena sia per chi richiede la portabilità da alcuni MVNO. Tra i virtuali troviamo Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

La promozione nello specifico offre ogni mese:

130 Giga di traffico dati in 4G su rete TIM con velocità bloccata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

di traffico dati in su con velocità bloccata a in e in 100 Giga aggiuntivi per 6 mesi GRATIS

aggiuntivi per 6 mesi GRATIS 7 Giga di rete dati da utilizzare ogni mese in roaming in tutta Europa

di rete dati da utilizzare ogni mese in in tutta Europa minuti di chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i carrier sia mobili che fissi nazionali

200 SMS al mese

50 Giga ulteriore se attivi la Ricarica Automatica

ulteriore se attivi la Servizio VoLTE gratuito

La tariffa in questione non ha alcun vincolo contrattuale ed è richiedibile ONLINE con spedizione gratuita della SIM.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione è completamente offerto da Kena. Inoltre, anche il primo mese è GRATIS.

