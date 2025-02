Kindle Scribe: risparmia 85€ sul taccuino digitale di Amazon

È attiva su Amazon l’offerta a tempo che ti permette di acquistare Kindle Scribe in forte sconto rispetto al prezzo del listino ufficiale. Più precisamente, propone il taccuino digitale di Amazon con un risparmio di 85 euro. Con il suo schermo Paperwhite da 10,2 pollici a 300 ppi, è la scelta giusta sia per leggere gli eBook che per disegnare e prendere appunti a mano libera.

L’offerta a tempo di Amazon per Kindle Scribe

A differenza di un comune tablet non affatica gli occhi durante l’utilizzo e la batteria interna assicura un’autonomia di settimane con una ricarica. Inoltre, il dispositivo è continuamente aggiornato: tra gli update distribuiti di recente ci sono quelli dedicati ad Active Canvas per scrivere direttamente sulla pagina del libro che si sta leggendo, la possibilità di selezionare un layout da applicare a ogni pagina e la sincronizzazione delle annotazione con l’app Kindle. Le dimensioni sono 196x229x 5,8 millimetri, il peso si attesta a 433 grammi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

La versione con 16 GB di memoria interna del Kindle Scribe è offerta a tempo (non sappiamo fino a quando) nelle due varianti con penna basic o premium. Quest’ultima è dotata di pulsante per la scelta rapida che può essere assegnato a un’azione specifica. Valuta qual è la più adatta alle tue esigenze.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo compri ora. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo fino a 30 giorni dal ricevimento.