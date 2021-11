Klarna annuncia l'acquisizione del comparatore prezzi PriceRunner

Annunciata in via ufficiale da Klarna l'acquisizione di PriceRunner, società fondata nel 1999 in Svezia e che offre un servizio dedicato alla comparazione dei prezzi, aiutando i consumatori a trovare i migliori affari online. L'affare arriverà a concludersi entro il primo trimestre del prossimo anno.

L'entità dell'investimento economico messo sul piatto per giungere con successo alla stretta di mano ammonta a un miliardo di corone svedesi (al cambio poco più di 100 milioni di euro). Così facendo, il gruppo intende ampliare ancor di più il proprio raggio d'azione, oggi incentrato sulla formula BNPL (Buy Now Pay Later) che consente di rateizzare senza interessi le transazioni legate allo shopping online.

