Kobo Clara Colour, il lettore di ebook a colori e audiolibri è in offerta

Se non hai ancora un ebook reader o se ne hai uno ormai datato, con l’offerta di oggi sul Kobo Clara Colour puoi fare un piccolo grande affare. Lo trovi a 134,99€ con il 21% di sconto e in un solo dispositivo hai non solo un lettore di e-book in bianco e nero, ma anche a colori e un dispositivo con il quale ascoltare i tuoi audiolibri preferiti. Acquista e regala il Kobo Clara Colour.

3 ragioni per scegliere Kobo Clara Colour

E Ink Kaleido 3 a colori da 6″ con Fast GLR

Robusto e impermeabile

Lunga autonomia e supporto agli audiolibri

Riscopri il piacere della lettura

Il Kobo Clara Colour è un dispositivo innovativo e completo che ti permette di leggere non solo i tradizionali e-book in bianco e nero, ma anche quelli a colori. Fumetti, libri scolastici e contenuti con immagini a colori non saranno più un problema. Ogni esperienza di lettura è valorizzata dal display E Ink Kaleido 3 da 6” che ti permette di concentrarti sulla lettura senza affaticare la vista.

Inoltre durante la lettura potrai evidenziare il testo con un semplice tocco del dito, scegliendo tra diverse colorazioni, così da prendere appunti in maniera ordinata. Con il Kobo Clara Colour puoi leggere ovunque ti trovi, sia di giorno che di notte. Grazie alla tecnologia ComfortLight PRO, infatti, la luce si regola automaticamente e puoi impostare anche la Modalità Scura per migliorare ulteriormente la leggibilità.

Compatto e completo, il Kobo Clara Colour ha una scocca completamente impermeabile così da poterti concedere in sicurezza il piacere della lettura anche quando sei nella vasca, in riva al mare o a bordo piscina.

Ideale per chi…

Ama leggere libri, fumetti e testi illustrati

Cerca un e-reader resistente anche per l’estate o la piscina

Vuole ascoltare audiolibri oltre ai libri digitali

Grazie ai 16 GB di memoria interna, il Kobo Clara Colour ti permette di avere sempre con te fino a 12.000 e-book e 75 audiolibri. Approfitta dell’offerta e acquistalo a 134,99€ con un risparmio del 21%.