La Fire TV Xiaomi da 32" è tornata in OFFERTA su Amazon

La Fire TV Xiaomi da 32 pollici è un’ottima soluzione per avere una TV dalle dimensioni contenute da inserire in un piccolo appartamento o una camera secondaria come la propria stanza o la cucina e completa di tutte le funzionalità per l’intrattenimento di ultima generazione. Oggi puoi acquistarla in offerta a soli 190 euro: dopo il pulsante ti spieghiamo tutte le sue caratteristiche.

Fire TV Xiaomi da 32 pollici: le sue caratteristiche

La Xiaomi F2 32 offre un’esperienza di visione coinvolgente grazie al display a schermo intero, che massimizza il rapporto tra il corpo della TV e lo schermo stesso, garantendo un’immersione totale nelle tue scene preferite.

Con il potente sistema audio a doppio altoparlante da 10W, potrai goderti un suono avvolgente e di alta qualità che ti trasporterà direttamente nell’azione. Inoltre, grazie alla tecnologia Dolby Audio e DTS-HD, gli effetti audio sono resi in modo realistico, mentre DTS Virtual:X offre un’esperienza audio cinematografica completa.

La Fire TV integrata offre un accesso senza precedenti a migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri, consentendoti di trovare facilmente il contenuto che preferisci. Inoltre, con funzionalità come Miracast e AirPlay, puoi riprodurre in streaming i tuoi contenuti multimediali da dispositivi Android, iOS e Mac direttamente sulla tua TV, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva.

Infine, il telecomando vocale Alexa incluso rende la gestione della tua Smart TV un gioco da ragazzi. Con un semplice comando vocale, puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e persino controllare altri dispositivi domestici compatibili, offrendo un controllo intuitivo e pratico direttamente dal divano. Il prezzo in sconto è di 190 euro: non fartela scappare.