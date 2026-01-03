 La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla

NordVPN è in offerta e diventa oggi la migliore VPN da attivare per navigare in sicurezza e senza alcun tracciamento: ecco la promo da scegliere oggi.
La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla
Sicurezza VPN
NordVPN è in offerta e diventa oggi la migliore VPN da attivare per navigare in sicurezza e senza alcun tracciamento: ecco la promo da scegliere oggi.

NordVPN è la VPN da scegliere a inizio 2026. Il servizio è oggi protagonista di una promo da cogliere al volo. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al codice BLAZE1MO) è possibile usare la VPN con un costo ridotto a 2,88 euro al mese. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per attivare la migliore VPN e iniziare a navigare in totale sicurezza sfruttando un servizio con un rapporto qualità/prezzo imbattibile. La promo è valida solo per un breve periodo.

Attiva qui NordVPN

NordVPN

VPN illimitata: è il momento di scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile attivare una VPN illimitata con la protezione della crittografia del traffico dati, in modo da poter accedere a Internet in sicurezza anche quando si usa una rete non privata. C’è poi una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente.

Da segnalare anche la presenza di un network da migliaia di server che permette di aggirare blocchi geografici e censure online. L’uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda e sfruttando le varie app di NordVPN disponibili su tutti i principali sistemi operativi.

Grazie all’offerta in corso oggi, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. La promo è legata all’attivazione del piano biennale che, per l’occasione, include 4 mesi aggiuntivi (è necessario inserire il codice BLAZE1MO al momento dell’attivazione).

La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta della promozione giusta per attivare una nuova VPN senza limiti con un rapporto qualità/prezzo davvero al top. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato e solo seguendo la procedura di attivazione guidata disponibile tramite il link riportato qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Trust Wallet: nuovi dettagli sul furto di criptovalute

Trust Wallet: nuovi dettagli sul furto di criptovalute
NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi

NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi
ErrTraffic: servizio per attacchi ClickFix automatizzati

ErrTraffic: servizio per attacchi ClickFix automatizzati
Meta nasconde le truffe su Facebook e Instagram?

Meta nasconde le truffe su Facebook e Instagram?
Trust Wallet: nuovi dettagli sul furto di criptovalute

Trust Wallet: nuovi dettagli sul furto di criptovalute
NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi

NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi
ErrTraffic: servizio per attacchi ClickFix automatizzati

ErrTraffic: servizio per attacchi ClickFix automatizzati
Meta nasconde le truffe su Facebook e Instagram?

Meta nasconde le truffe su Facebook e Instagram?
Davide Raia
Pubblicato il
3 gen 2026
Link copiato negli appunti