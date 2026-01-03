La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla

NordVPN è la VPN da scegliere a inizio 2026. Il servizio è oggi protagonista di una promo da cogliere al volo. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al codice BLAZE1MO) è possibile usare la VPN con un costo ridotto a 2,88 euro al mese. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per attivare la migliore VPN e iniziare a navigare in totale sicurezza sfruttando un servizio con un rapporto qualità/prezzo imbattibile. La promo è valida solo per un breve periodo.

VPN illimitata: è il momento di scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile attivare una VPN illimitata con la protezione della crittografia del traffico dati, in modo da poter accedere a Internet in sicurezza anche quando si usa una rete non privata. C’è poi una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente.

Da segnalare anche la presenza di un network da migliaia di server che permette di aggirare blocchi geografici e censure online. L’uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda e sfruttando le varie app di NordVPN disponibili su tutti i principali sistemi operativi.

Grazie all’offerta in corso oggi, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. La promo è legata all’attivazione del piano biennale che, per l’occasione, include 4 mesi aggiuntivi (è necessario inserire il codice BLAZE1MO al momento dell’attivazione).

La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta della promozione giusta per attivare una nuova VPN senza limiti con un rapporto qualità/prezzo davvero al top. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato e solo seguendo la procedura di attivazione guidata disponibile tramite il link riportato qui di sotto.