La prevendita di $RECQ dà vita ai sogni più sfrenati

La prevendita del nuovo token di Rebel Satoshi ($RBLZ), $RECQ, sta per trasformare i sogni degli investitori in realtà. D’altra parte, i migliori altcoin, come XRP e Cardano (ADA), hanno subito un calo dei prezzi in un mercato volatile. Cerchiamo di capire perché $RECQ è pronta a realizzare rendimenti 100x, mentre i migliori altcoin come XRP e ADA resteranno indietro.

La prevendita di $RECQ di Rebel Satoshi ha superato il traguardo dei 328 milioni

Il progetto Rebel Satoshi si propone di portare una rivoluzione nel mercato, ispirandosi a Guy Fawkes e Satoshi Nakamoto. Rebel Satoshi ha un’economia decentralizzata a due token che comprende i token $RBLZ e $RECQ. Il progetto Rebel Satoshi si basa sulla rete Ethereum e i token $RBLZ e $RECQ aderiscono allo standard ERC-20.

Rebel Satoshi ha fissato le forniture dei token $RBLZ e $RECQ rispettivamente a 250 milioni e 3 miliardi. L’audace obiettivo di Rebel Satoshi è quello di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari. Il token $RBLZ è il token di governance e di appartenenza al movimento Rebel Satoshi, mentre il token $RECQ è il token di utilità e gas della piattaforma. Rebel Satoshi ha raccolto oltre 2,5 milioni di dollari durante la prevendita di $RBLZ e il token ha registrato un’impennata del 150% passando da 0,010 $ a 0,025 $.

La prevendita di $RECQ si trova nella Fase 1 a 0,0037 $ dopo un’impennata dell’85% rispetto alla Fase Early Bird di 0,0020 $. Gli investitori si sono precipitati ad acquistare oltre 328 milioni di token $RECQ. Al termine della prevendita, gli investitori attuali otterranno un rendimento del 237,8%, dato che $RECQ si rialzerà a 0,0125 $. Di conseguenza, gli esperti prevedono un rendimento di 100x per $RECQ al momento del lancio e la considerano una delle migliori criptovalute da acquistare.

XRP continua la sua caduta libera dopo aver mostrato una breve resistenza al rimbalzo

Il token XRP ha vissuto un periodo poco brillante nel 2024 e nel recente rialzo del mercato. Considerata la correzione del mercato dopo l’impennata di marzo, anche il token XRP è sceso al minimo di 0,57 $ il 20 marzo. In seguito, il prezzo di XRP ha mostrato una certa resistenza, salendo del 14% a 0,65 $ il 26 marzo.

Da allora, il prezzo di XRP è entrato nuovamente in una tendenza al ribasso, scendendo del 10,7% a 0,58 $ il 5 aprile. La ragione di questo recente calo del prezzo di XRP è da ricercare nei problemi legali con la SEC. Il 25 marzo è stato rivelato che la SEC farà pressione sul giudice per ottenere da Ripple 2 miliardi di dollari in tasse e sanzioni.

A causa di questi problemi in corso, le prospettive per il prezzo di XRP sono ribassiste. Prevedono che il token XRP possa scendere al di sotto di 0,54 $ nei prossimi mesi.

Cardano rimane bloccato in un trend ribassista mentre la volatilità del mercato prosegue

Il token Cardano (ADA) ha passato un brutto periodo nelle ultime settimane ed è stato coinvolto nella volatilità del mercato. Inizialmente, il prezzo di Cardano (ADA) è sceso a 0,58 $ il 20 marzo prima di rimbalzare leggermente con il mercato. Il rimbalzo ha portato il token Cardano (ADA) a salire del 17,25% a 0,68 $ il 26 marzo.

Da allora, il prezzo di Cardano (ADA) è stato nuovamente coinvolto in una tendenza al ribasso. Al 5 aprile, il token Cardano (ADA) era scambiato a 0,57 $ con un calo del 16,1%. Questo calo del prezzo di Cardano (ADA) è stato esagerato da Grayscale che ha venduto le sue partecipazioni in ADA. La vendita di Cardano (ADA) da parte di Grayscale è stata effettuata per riequilibrare il portafoglio.

Di conseguenza, gli esperti prevedono che il calo della quotazione di Cardano (ADA) continuerà e che il prezzo scenderà al di sotto di 0,52 $.

In collaborazione con LocxLabs

