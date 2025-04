La sicurezza della tua casa è importante: installa ora una telecamera da esterno

Con il ritorno della bella stagione riprenderemo a uscire la sera e a trascorrere intere giornate fuori casa, aumentando il rischio che i ladri possano tentare di entrarvi. Se non hai un impianto d’allarme prendi seriamente in considerazione la telecamera Wi-Fi da esterno Tenda CH3-2K. La puoi trovare con un importante sconto del 45% su Amazon (è un’offerta a tempo!) e installare ovunque (a soffitto, a parete o su un palo). Con questa telecamera puoi avere il miglior controllo possibile sugli accessi della tua casa e, anche quando sei lontano, sapere cosa sta succedendo.

3 ragioni per scegliere la telecamera Wi-Fi da esterno Tenda CH3-2K

Sorveglianza completa a 360°

Visione notturna a colori

Rilevamento intelligente

Di giorno o di notte controlla cosa succede fuori dalla tua casa

La telecamera Wi-Fi da esterno Tenda CH3-2K è dotata di due sensori a infrarossi e due faretti ad alta potenza che le consentono di restituirti una visione notturna e diurna sempre impeccabile. È ideale per gli appartamenti e può essere installata in giardino, sul balcone o sul terrazzo, ma anche negli accessi di negozi, uffici e attività commerciali.

Con questa telecamera, infatti, avrai una visione panoramica a 360° e non solo potrai visualizzare in tempo reale cosa accade direttamente dallo schermo del tuo smartphone, ma puoi anche ricevere notifiche e allarmi (sia sonori che luminosi) quando viene rilevata un’intrusione o un’attività sospetta (come, per esempio, vicino alla tua auto parcheggiata in giardino). La telecamera, infatti, utilizza la tecnologia di identificazione delle immagini di deep learning AI di Tenda.

Oltre a poter contare su una doppia antenna così da non perdere mai il segnale e un audio a 2 vie che ti permette di comunicare in tempo reale con chi si trova all’ingresso della tua casa, la telecamera Wi-Fi da esterno Tenda CH3-2K è compatibile con Alexa e puoi controllarla anche con la voce.

Ideale per chi…

Vuole proteggere la propria casa con una telecamera smart e facile da installare

Cerca una soluzione con audio bidirezionale per interagire da remoto

Desidera un dispositivo compatibile con Alexa per un controllo vocale integrato

Il mio consiglio è quello di approfittare dello sconto del 45% di questa offerta a tempo di Amazon così che i prossimi ponti, weekend, vacanze e uscite potrai rimanere al sicuro di cosa accade fuori dalla tua casa anche quando non ci sei.