Lampadina LED multicolore: la più venduta a -49% nel Prime Day

Non c’è bisogno di spendere molto per rendere smart l’illuminazione della propria casa, anzi: lo sconto del Prime Day che porta TP-Link Tapo L530E al suo nuovo prezzo minimo storico lo rende più conveniente che mai. È la lampadina LED e Wi-Fi più venduta su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistala a soli 7,59 euro, in offerta a -49% rispetto al listino ufficiale.

Tapo L530E a 7,59 euro tra le migliori offerte del Prime Day

Abilita un controllo totale da remoto, permettendo di gestire accensione, spegnimento e impostazioni luminose da ovunque, tramite l’app gratuita per smartphone e tablet (Android e iOS), senza bisogno di hub aggiuntivi. Si collega facilmente alla rete Wi-Fi domestica, è multicolore e altamente personalizzabile, permettendo di scegliere tra 16 milioni di tonalità, regolando luminosità e temperatura per creare l’atmosfera perfetta in ogni momento della giornata. È inoltre compatibile con Alexa e Assistente Google e può essere controllata anche con i comandi vocali. L’attacco è quello standard E27 e il fattore di forma A60. Scopri di più nella pagina dedicata, dove puoi trovare altri dettagli su specifiche e funzionalità.

Acquista la lampadina LED di TP-Link (modello Tapo L530E) al suo nuovo prezzo minimo storico di soli 7,59 euro. Approfitta dello sconto e rendi smart l’illuminazione della tua casa. Il voto medio assegnato da oltre 25.000 recensioni su Amazon è 4,3/5.

