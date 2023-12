Prova LastPass gratis per un futuro senza password

Il futuro è senza password: e se lo dice il team che gestisce uno dei password manager più noti e utilizzati come LastPass c’è da esserne certi. Vale la pena segnalare la possibilità di provare gratis il servizio, attivando un profilo Free in grado di salvare un numero illimitato di codici d’accesso alle piattaforme, di generarli e, all’occorrenza, di compilarli automaticamente inserendoli nei moduli.

Inizia a usare LastPass con la prova gratis

Include strumenti come la dashboard di sicurezza che fornisce indicazioni preziose e consigli mirati sulla tutela dei propri account e il monitoraggio del Dark Web che informa tempestivamente in caso di violazioni che interessano le informazioni personali. Oltre 33 milioni di utenti e più di 100.000 aziende hanno già scelto questa soluzione. È possibile saperne di più dando uno sguardo alla pagina dedicata.

Chi lo desidera, può anche scegliere una sottoscrizione Premium al prezzo mensile di 2,90 euro (con fatturazione annuale) o, in alternativa, il piano Families a 3,90 euro al mese (con sottoscrizione annuale) utilizzabile da un massimo di sei persone. Tra gli extra inclusi figurano l’accesso da tutti i dispositivi, 1 GB di spazio sul cloud per il backup crittografato, un supporto clienti potenziato a cui rivolgersi in caso di necessità e l’attivazione di opzioni multifattoriali avanzate come quelle relative ai lettori di impronte digitali o di card.

Alle aziende sono invece rivolti i piani Teams e Business, configurabili a seconda delle specifiche esigenze di ogni impresa e al numero dei dipendenti.

Il team al lavoro sul servizio è costantemente impegnato per aggiornarne le funzionalità. Di recente, ad esempio, è stato rinnovato il look della Cassaforte (Vault) su smartphone e tablet. Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale. La soluzione ha ottenuto il riconoscimento Fortress Cyber Security Award 2023 nella categoria Authentication and Identity.

