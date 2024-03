Le migliori criptovalute per la corsa al rialzo: STRK, IOTA, QUBE

Considerato che il mercato delle criptovalute sta entrando in acque rialziste, la lista delle migliori criptovalute per la corsa al rialzo stilata da un importante analista sta facendo il giro del mondo. L’elenco comprende Starknet (STRK), un nuovo altcoin; IOTA (IOTA), uno dei migliori altcoin; e InQubeta (QUBE), un altcoin AI emergente, che rappresenta un’aggiunta sorprendente.

InQubeta è attualmente una delle nuove ICO più impressionanti, avendo recentemente superato gli 11,4 milioni di dollari nella prevendita. Prevedendo un’impennata dopo il lancio, il token merita di entrare in questa lista.

InQubeta (QUBE): preparandosi a dare una scossa al mercato delle criptovalute

InQubeta (QUBE) è la scelta migliore degli analisti per la sua novità e il suo enorme potenziale di crescita. Essendo un altcoin AI, cavalcherà la frenesia in corso intorno all’AI, rendendola pronta per una crescita esplosiva. Inoltre, essendo una criptovaluta emergente, detiene il massimo potenziale, fatto che la rende una prevendita consigliata.

Nell’ottava fase dell’ICO, un token costa solo 0,0245 $: un punto di ingresso basso. Nel frattempo, secondo l’analista, dopo il suo debutto sul mercato subirà un’impennata del 6.500%, rendendola probabilmente la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

Un’altra ragione per cui si tratta di un investimento interessante – una delle sue maggiori attrattive – è rappresentata dai problemi chiave che mira a risolvere nel fiorente settore dell’AI. Costruirà la prima piattaforma di crowdfunding per startup tecnologiche di AI attraverso la criptovaluta. Inoltre, grazie al suo marketplace NFT personalizzato e al modello di investimento frazionario, gli investitori avranno un accesso democratizzato al promettente mercato dell’AI.

Starknet (STRK): puntando a salire alle stelle

Starknet (STRK) è uno degli altcoin più recenti sul mercato delle criptovalute. Opera come una rete layer-2 su Ethereum, consentendo alle applicazioni decentralizzate (dApp) di raggiungere una scala illimitata per i loro calcoli senza compromettere la componibilità o la sicurezza.

Dopo il successo dell’airdrop di febbraio, Starknet ha scalato le classifiche delle migliori criptovalute. Sebbene abbia subito un calo dopo l’airdrop dei token ai partecipanti idonei a causa delle prese di profitto, sta guadagnando slancio. Essendo un nuovo altcoin, vanta un notevole potenziale di rialzo che la rende una buona criptovaluta da acquistare.

Si prevede che nelle prossime settimane il valore di Starknet raggiungerà il suo massimo storico (ATH), posizionandosi come un’onda da cavalcare. Al fine di posizionarti per ottenere guadagni sostanziali e non avere la FOMO in seguito, Starknet è un token irresistibile da detenere durante questa corsa al rialzo.

IOTA (IOTA): una delle scelte di spicco dell’analista

IOTA (IOTA) svolge un ruolo fondamentale nel settore delle criptovalute. Si tratta di una tecnologia a libro mastro distribuito con un’architettura unica e una suite di prodotti open-source che possono essere utilizzati da privati, istituzioni e business nel Web3. In sostanza, consente lo scambio di dati e valori in modo decentralizzato attraverso trasferimenti diretti e sicuri.

In seguito all’aumento del sentimento degli investitori dopo gli ETF su Bitcoin, IOTA ha ripreso slancio, consolidando ulteriormente il suo stato di uno dei migliori altcoin. Il prossimo grande obiettivo dei rialzisti è quello di spingere il prezzo al di sopra di 1 $, raggiungibile entro la fine dell’anno.

Considerato che il 2024 si preannuncia come un mercato rialzista, l’ingresso di IOTA nella lista delle migliori criptovalute di un analista non è una sorpresa. Destinata a salire alle stelle, è una delle migliori criptovalute in cui investire per ottenere guadagni massicci.

Conclusione

La corsa al rialzo è arrivata, e il mercato è già in fase rialzista. Secondo un importante analista, si stanno preparando a una crescita esplosiva: IOTA, Starknet e InQubeta. Queste criptovalute hanno il maggior potenziale, fatto che le rende investimenti interessanti in questo ciclo. Al fine di guadagnare ancora di più, puoi partecipare alla prevendita di QUBE in corso cliccando sul link qui sotto.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.