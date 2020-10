La crisi sanitaria ed economica ha impattato (e continua a impattare) a livello globale anche in termini di occupazione: sono molti coloro purtroppo costretti a cercare un nuovo impiego. È con l’obiettivo di aiutarli che oggi LinkedIn lancia un nuovo strumento, battezzato Career Explorer e già disponibile in versione beta in tutto il mondo.

Career Explorer è la novità di LinkedIn

Al momento l’unica lingua supportata è l’inglese, ma presto ne arriveranno altre. Ciò che fa è analizzare le competenze di un iscritto al social network e di conseguenza sottoporre alla sua attenzione le posizioni aperte che potrebbe non aver considerato, magari relative ad aziende che pur richiedendo capacità o esperienze del tutto simili alle sue operano in un settore differente. Segnala inoltre quali sono le skill ancora da acquisire per candidarsi a ricoprire altri ruoli.

Quel che LinkedIn fa con Career Explorer, così come con altri tool lanciati di recente dalla piattaforma, è colmare il gap tra la domanda e l’offerta di lavoro, puntando inoltre a fornire suggerimenti sui percorsi di formazione da affrontare.

Il social network professionale, acquisito da Microsoft nel 2016 (a fronte di un investimento di oltre 26 miliardi di dollari), oggi conta 722 milioni di utenti iscritti su scala globale. Nell’ultimo periodo ha annunciato o introdotto alcune novità a partire dalle Storie senza dimenticare un restyling dell’interfaccia (visibile nello screenshot qui sopra) che adotta un layout realizzato tenendo conto dei feedback ricevuti dalla community.