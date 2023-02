Logitech MK295: mouse + tastiera a meno di 30€ su Amazon

Oggi vi proponiamo un’altra interessante combo mouse e tastiera wireless a prezzo stracciato, con tutta la garanzia e la qualità offerta dal marchio leader del mercato. Stiamo parlando del kit Logitech MK295 disponibile su Amazon con lo sconto del 48% sul listino. Il suo prezzo scende da 53,99 euro a soli 27,92 euro.

L’affare Amazon di oggi: Logitech MK295, kit mouse e tastiera wireless

Progettato per assicurare il massimo del comfort e della silenziosità, si connette al computer e a qualsiasi altro dispositivo compatibile (Windows, Chrome OS) attraverso il dongle USB in dotazione. Il sistema è plug-and-play, non necessita di installare driver né di complesse configurazioni: lo collegate ed è subito pronto. La tastiera, nella parte superiore, include otto pulsanti di scelta rapida per il controllo dei contenuti multimediali, per l’avvio della calcolatrice o per aprire la casella di posta elettronica. L’utente ha comunque modo di personalizzarne il comportamento in base alle sue specifiche esigenze.

Inoltre grazie alla durata delle batterie di 36 mesi per la tastiera e di 18 mesi per il mouse e all’interruttore di accensione/spegnimento potete lavorare per mesi senza la preoccupazione di sostituirle. Infine, da non sottovalutare, al presenza del tracciamento ottico avanzato: avrete la stessa sensazione classica di digitazione e click, con il 90% in meno di rumore.

Oggi avete la possibilità di acquistare il kit Logitech MK295 con mouse e tastiera wireless al prezzo finale di soli 27,92 euro invece di 53,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime.

