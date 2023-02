Logitech MK470 Kit: mouse e tastiera a meno di 35€

Siete alla ricerca di un ottimo kit di mouse più tastiera che sia funzionale, affidabile e soprattutto economico? Ecco per voi l’offerta di Amazon che non potete lasciarvi scappare e che riguarda il Logitech MK470 Kit che passa da 61,99 euro a 34,99 euro con uno sconto pari al 44%.

Logitech MK470 Kit: mouse e tastiera scontati del 44%

Organizzate il vostro spazio con il kit MK470 composto da mouse e tastiera wireless ultrasottili e moderni, ideali per lavorare con efficienza e in silenzio anche in spazi limitati. Il profilo sottile e il design minimal della tastiera e del mouse migliorano la configurazione della vostra postazione di lavoro e rendono piacevole la digitazione e l’uso del mouse. I tasti a profilo ribassato offrono quell’esperienza di digitazione come su laptop con tutti i pregi che ciò comporta.

I tasti silenziosi e il mouse con riduzione del rumore del 90% vi consentono di lavorare ai vostri ritmi ma senza far rumore. La lunga durata delle batterie e un ricevitore USB plug-and-play da 2,4 GHz funzionante fino a 10 metri facile da utilizzare garantiscono un uso affidabile e privo di problemi.

Tutto questo può essere vostro a soli 34,99 euro invece dei consueti 61,99 euro. Si tratta di un prezzo incredibile soprattutto se pensate che generalmente con lo stesso prezzo ci prendete solo un mouse (se va bene). In poche parole non potete farvela scappare!

