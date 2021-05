Long March 5B: rischio minimo per le persone

La Cina ha recentemente lanciato in orbita il primo modulo della sua stazione spaziale, ma per qualche ragione ignota ha perso il controllo del razzo Long March 5B. Il primo stadio dovrebbe cadere sulla Terra nel fine settimana. Fortunatamente il rischio per le persone è minimo.

Difficile prevedere la traiettoria in anticipo

Solitamente il primo stadio di un razzo non entra in orbita, ma cade nell’oceano pochi minuti dopo il lancio. Il primo stadio del Long March 5B ha tuttavia portato il carico (il modulo Tianhe della stazione spaziale) fino all’orbita bassa. Durante il rientro in atmosfera, il pezzo del razzo verrà distrutto in gran parte, ma qualcosa cadrà sulla Terra considerate le sue dimensioni (circa 33 metri di altezza e 22 tonnellate di peso).

Lo US Space Command ha stimato una possibile “finestra”, ma il punto esatto può essere calcolato solo poche ore prima. La Terra è ricoperta dagli oceani per il 70%, quindi il rischio per le persone è molto basso (ma non zero). Attualmente il razzo orbita intorno alla Terra con un’inclinazione di 41,5° rispetto all’equatore.

L’astrofisico italiano Gianluca Masi ha scattato una foto del razzo ad una distanza di 700 Km, utilizzando un telescopio da 17 pollici.

Il rientro in atmosfera, previsto per la notte del 9 maggio, può essere seguito in live streaming su YouTube:

Non è la prima volta che la Cina perde il controllo di un suo oggetto spaziale. Il prototipo della stazione spaziale Tiangong-1 è rientrato nell’atmosfera senza controllo nel 2018. Il suo peso (circa 7 tonnellate) era inferiore a quello dello stadio di Long March 5B. L’astrofisico Jonathan McDowell ipotizza che possano raggiungere la superficie terrestre frammenti fino a 100 Kg.