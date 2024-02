MacBook Air (2022): le versione con 8/256GB scontata di ben 200€ su Amazon

Non si tratta di un modello nuovissimo, ma resta ancora uno tra i migliori laptop in commercio. Stiamo parlando dello stupendo MacBook Air (2022) che monta la prima versione del chip Apple M2 appositamente realizzato per migliorare le prestazioni di questo device portandole a livelli mai visti. Oggi, su Amazon, potreste approfittare di un’offerta niente male riguardante la versione con 8GB di RAM e ben 256GB di SSD come memoria di archiviazione. Il suo prezzo di listino di 1.349 euro scende fino a 1.149 euro con un risparmio di ben 200 euro tondi tondi.

MacBook Air (2022): caratteristiche tecniche principali

Il laptop integra specifiche tecniche studiate appositamente per garantire un’esperienza ottimale con pieno accesso alle funzionalità più avanzate del sistema operativo macOS. Con M2 ha avuto inizio una nuova generazione di chip Apple, ancora più veloci ed efficienti di M1. La CPU 8‑core ha la potenza per fare di più a tutta velocità, mentre la GPU fino a 10‑core permette di creare immagini e animazioni mozzafiato. Il media engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea, e la batteria dura fino a 18 ore, per lavorare o giocare dal mattino alla sera.

Questa versione del MacBook Air è più portatile che mai e a prima vista spicca subito il display Liquid Retina da 13,6″ con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array ogni videochiamata sarà uno spettacolo e grazie al sistema a sei altoparlanti con audio spaziale potete immergervi nella musica e nei film anche quando siete in giro.

Ci state ancora pensando? Siete davanti a un dispositivo di altissimo livello che, per quanto non si tratti di un prezzo accessibilissimo e dell’ultimissima versione, oggi su Amazon potreste comunque acquistarlo a soli 1.149 euro invece di 1.349 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e potreste dilazionare il pagamento di questa cifra comunque non indifferente in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.