MacBook Pro (2023) con M2 Pro e M2 Max: eccoli su Amazon

Realizzati dal gruppo di Cupertino per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni, i nuovi MacBook Pro con chip Apple M2 Pro e M2 Max sono già disponibili su Amazon per il preordine. Per essere più precisi, l’e-commerce ha pubblicato la pagina dedicata alla nuova gamma di notebook macOS, anticipando così l’inizio delle vendite.

Acquista il nuovo MacBook Pro (2023) su Amazon

Si tratta dei modelli con display da 14 o 16 pollici, caratterizzati da un notevole passo in avanti anche per quanto concerne l’efficienza energetica: stando a quanto riportato nel comunicato stampa diffuso, si arriva fino a 22 ore di utilizzo continuato con una sola ricarica della batteria.

Con l’unità M2 Pro si arriva a CPU 10-core o 12-core, GPU fino a 19-core e Neural Engine 16-core, mentre con M2 Max ci si può spingere fino a CPU 12-core, GPU fino a 38-core e Neural Engine 16-core. A questo si aggiungono specifiche tecniche inedite come il supporto fino a 96 GB di memoria unificata, alle reti Wi-Fi 6E e la possibilità di connettere monitor esterni 8K a 60 Hz (oppure 4K a 240 Hz) mediante cavo HDMI. Ecco le schede dei prodotti, da tenere controllate per effettuare subito il preordine, non appena possibile, così da poter essere certi di riceverli al day one del 24 gennaio.

MacBook Pro (2023) da 14 pollici

MacBook Pro (2023) da 16 pollici

Qui sotto una galleria di immagini utile per apprezzarne il design.

Vale lo stesso per i Mac mini di ultima generazione: è online la pagina Amazon dedicata, a breve sarà possibile acquistarli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.