Mascherine FFP2 per bambini: dove trovarle online

La riapertura delle scuole, l'incedere dei contagi, l'obbligatorietà sui mezzi pubblici (anche scolastici) e la scarsa disponibilità di uno strumento che fin qui non era mai stato cercato troppo: questi ingredienti e la loro commistione improvvisa hanno portato all'esaurimento delle scorte disponibili di mascherine FFP2 per bambini. Si tratta di mascherine di dimensioni ridotte, capaci di calzare meglio il viso di un minore in fascia 6-14 anni e con laccetti elastici meglio calibrati.

FFP2 per bambini: prezzi online e disponibilità

Chi ha minori in casa lo sa bene: in questi giorni le farmacie ne sono perlopiù sprovviste e anche online le disponibilità sono estremamente basse. Le poche unità disponibili hanno inoltre prezzi relativamente alti, rendendo l'investimento sicuramente più oneroso rispetto a poche settimane fa.

Soluzioni come le Double M per adulti non sono ideali per i ragazzi, ma la forma particolare e un laccetto di supporto potrebbero renderle adattabili almeno per gli adolescenti in caso di necessità.

La quota di bambini vaccinata è ancora bassa e la protezione in ambiente scolastico è giocoforza bassa. Quanti scelgono una tutela basata su FFP2 troveranno però molte meno disponibilità rispetto al periodo pre-natalizio, quando la situazione generale era differente e già segnalavamo le offerte disponibili in vista di quello che sarebbe stato un accaparramento di massa successivo.

Online i prezzi stanno viaggiando in modo relativamente indipendente rispetto allo street price: il mercato online reagisce ad una porzione di popolazione differente e funziona su dinamiche proprie che spesso portano a contrazioni repentine e inflazioni rapide. La situazione attuale delle FFP2 per bambini è viziata dalla scarsità dell'offerta, condizione che rischia di restare in auge ancora per qualche settimana almeno.