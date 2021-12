Meta riassume il 2021 su Facebook e Instagram

Le opere di Banksy, il ritorno dello Special One in Italia, i vaccini anti-COVID, le discussioni su temi come identità di genere, femminicidio e sostenibilità. Sono alcuni dei trend che hanno caratterizzato il 2021 sulle piattaforme social di Facebook e Instagram. A ripercorrere l'anno che volge ormai al termine è Meta, con il più classico dei riepiloghi di dicembre.

Facebook e Instagram: i trend del 2021

La panoramica condivisa prende in esame le parole più utilizzate all'interno dei post e nei commenti, suddividendole per area tematica. Eccole, in ordine rigorosamente alfabetico.

Arte e cultura

Banksy; Eurovision; Frida Kahlo; MAR (Museo d'Arte della città di Ravenna); Pagliacci (Opera di Leoncavallo).

Attualità

bitcoin; ibernazione; intelligenza artificiale; stato di emergenza; vaccino.

Colonne sonoreAttualità

“Cold Heart” di Elton John feat. DuaLipa;

“Finché non mi seppelliscono” di Blanco;

“La più Bella” di Mecna;

“MAMMAMIA” dei Måneskin;

“My Heart Goes (La Di Da)” di Becki Hill

Identità di genere

eterosessualità; identità di genere; lesbismo; orientamento sessuale; transfobia.

Salute e benessere

pilates;

pole dance;

psicoterapia;

respirazione;

vegetarianismo.

Sostenibilità

auto elettrica;

mobilità sostenibile;

pannello solare termico;

pompa di calore;

risparmio energetico.

Sport

Giochi Olimpici estivi;

José Mourinho;

Leonardo Bonucci;

Paulo Dybala;

UEFA Europa League.

Temi sociali

disabilità; diritti umani; divorzio; femminicidio; genocidio.

Terra

biodiversità;

clima;

delfini;

livello del mare;

ora della Terra.

Viaggi

Cesenatico;

Costiera Amalfitana;

Isole Eolie;

Monte Conero;

Polignano a Mare.

Restando in tema di turismo, in questo 2021 che ha visto almeno in parte riprendere gli spostamenti dopo lo stop forzato dello scorso anno causa pandemia, le cinque mete all'estero più discusse sono risultate essere Corfù, Lisbona, Monte Carlo, Parigi e Praga.