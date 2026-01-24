 Meta blocca l'accesso agli adolescenti ai personaggi AI
Meta sospende temporaneamente l'accesso agli adolescenti ai personaggi AI mentre sviluppa la nuova versione, con controlli parentali integrati.
Business AI
Nano Banana Pro

Meta ha annunciato lo stop della chat tra teenager e personaggi AI, mentre lavora a una versione rivista e corretta, che offrirà un’esperienza, a suo dire, migliore. Migliore per chi, è ancora tutto da vedere.

Meta sospende la chat con i personaggi AI per i teenager

La spiegazione ufficiale è che Meta sta sviluppando controlli parentali più robusti, quindi ha deciso di bloccare completamente l’accesso agli adolescenti per concentrarsi sulla nuova versione più sicura.

Secondo TechCrunch, i genitori hanno iniziato a fare pressioni su Meta, chiedendo maggiore visibilità e controllo sulle interazioni dei propri figli con i personaggi AI. E avevano ragione a essere preoccupati. Perché questi personaggi non sono semplici chatbot che rispondono a domande fattuali. Sono progettati per avere personalità, per sembrare umani, per intrattenere conversazioni “naturali”. E Meta li aveva resi accessibili agli adolescenti senza dare ai genitori alcun modo di vedere cosa veniva detto in quelle conversazioni.

A ottobre, Meta aveva annunciato un piano ambizioso per i controlli parentali. I genitori avrebbero potuto bloccare completamente l’accesso dei figli alle conversazioni private con i personaggi AI. Avrebbero potuto impedire ai ragazzi di parlare con personaggi specifici. E avrebbero ricevuto report sugli argomenti discussi dai figli con i personaggi e l’assistente ai di Meta.

Il piano originale prevedeva il rilascio di questi controlli all’inizio del 2026. Ma adesso siamo quasi alla fine di gennaio e invece di rilasciare i controlli, Meta ha sospeso completamente l’accesso. Forse perché si è resa conto che non poteva permettersi di avere adolescenti che chattano con AI senza supervisione mentre cerca di difendersi in tribunale dall’accusa di aver creato prodotti pericolosi per i minori

La nuova versione sarà “migliore” (dicono)

Meta promette che la nuova versione dei personaggi AI offrirà un’esperienza migliore, senza specificare altro. Vuol dire che sarà più sicura? Che i genitori avranno più controllo? Che creerà meno dipendenza? Non si sa. L’unica cosa certa è che includerà controlli parentali integrati fin dall’inizio, invece di aggiungerli come ripensamento dopo che i genitori hanno protestato.

La portavoce Sophie Vogel ha aggiunto che Meta sta ancora lavorando alle modalità di condivisione con i genitori dei dettagli relativi alle conversazioni con l’assistente AI. Questa funzione arriverà presto, ha precisato.

Questo non è il primo caso in cui Meta lancia qualcosa per i minori, riceve critiche, e poi fa marcia indietro promettendo di fare meglio. È un pattern che si ripete oramai da anni.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 24 gen 2026

