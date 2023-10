Meta censura i contenuti pro-Palestina?

Migliaia di sostenitori della Palestina hanno segnalato la scomparsa o cancellazione dei post da Facebook e Instagram, nonostante il rispetto delle regole. Anche una giornalista del New York Times ha notato che le storie sulla guerra tra Hamas e Israele non sono visibili ai suoi follower. Meta ha spiegato che si è trattato di un errore, probabilmente dovuto alla moderazione dei contenuti annunciata il 13 ottobre.

In risposta alla lettera inviata dalla Commissione europea, Meta ha elencato le misure implementate per bloccare contenuti terroristici e limitare la diffusione delle fake news. Nel comunicato ufficiale viene sottolineato che, considerato l’elevato numero di segnalazioni, alcuni contenuti potrebbero essere rimossi per errore. Probabilmente è stato adottato un filtro eccessivo che non distingue i contenuti vietati da quelli consentiti.

Molti utenti hanno notato che i follower non vedono i post a favore della Palestina. Meta avrebbe applicato uno “shadow banning” che riduce la visibilità su Facebook e Instagram (in feed, storie, reels, esplora e ricerca). In alcuni casi sono stati bloccati gli account di media palestinesi e quelli usati per organizzare proteste pacifiche. Anche YouTube avrebbe cancellato video sulla vita quotidiana a Gaza.

Instagram and Facebook are actively blocking posts about the *factual* history of Israel/Palestine, sometimes cloaking it as "technical difficulty."

YouTube is deleting material that talks about the daily life in Gaza city over the past several decades.

