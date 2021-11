Meta integra Workplace con Microsoft Teams

Meta ha annunciato l'estensione della partnership con Microsoft per portare la piattaforma Workplace all'interno di Teams e viceversa. L'integrazione tra i due servizi consentirà di migliorare l'interazione tra i dipendenti e quindi aumentare la produttività. Curiosamente le due aziende competeranno nello sviluppo di soluzioni business per il metaverso.

Workplace, annunciata nel 2016, ha circa 7 milioni di utenti. Teams ha invece oltre 250 milioni di utenti attivi al mese. Sembra quindi evidente che i maggiori benefici derivanti dall'integrazione saranno per Meta. La “fusione” avverrà in due step successivi.

Il primo prevede la possibilità per i dipendenti di accedere ai contenuti di Workplace dall'interno di Teams, evitando il passaggio da un'app all'altra. Il feed di Workplace viene mostrato in una barra laterale. Questa funzionalità è già disponibile.

All'inizio del 2022 sarà inoltre possibile seguire i meeting di Teams dall'interno Workplace e accedere alle registrazioni delle riunioni. Alcuni clienti, tra cui Vodafone, Flight Centre Travel Group e Lockton, hanno partecipato ai test, fornendo giudizi positivi sull'integrazione.

Workplace può essere già integrata in Office 365, SharePoint, OneDrive e Azure Active Directory. Jeff Teper, CVP Product & Engineering di Microsoft Teams, ha dichiarato:

Una cosa che ho imparato dalla pandemia è che le aziende non si affidano solo ad uno strumento per svolgere il proprio lavoro, quindi è nostra responsabilità, in quanto leader nel settore, assicurarsi che gli strumenti che utilizzano si integrino e interagiscano tra loro.