Microsoft 365 vs Office 2021: differenze e qual è il migliore

Quando vengono allestiti dei computer per ufficio, per lavoro o per studio molti utenti non conoscono le differenze tra Microsoft 365 e Office 2021: anche se le due suite sembrano molto simili, presentano delle differenze importanti nei contenuti e nelle funzionalità, oltre a diversità di prezzo e di modalità di utilizzo su uno o più computer.

Nei capitoli che seguono è possibile scoprire cosa cambia tra le due suite da ufficio realizzate da Microsoft, in modo da poter scegliere quella migliore per i propri scopi e per la propria attività lavorativa.

Si tenga presente che è possibile risparmiare sull’acquisto di entrambe, scegliendo un fornitore affidabile e sicuro, con licenze genuine e pronte all’uso subito dopo l’acquisto.

Cos’è Office 2021

Office 2021 è l’edizione stand alone della suite d’ufficio realizzata da Microsoft, installabile su computer e attivabile tramite licenza dedicata. La licenza per questi prodotti è diversa rispetto alle licenze viste per la suite ad abbonamento, quindi non è possibile passare da una all’altra senza cambiare licenza.

Caratteristiche specifiche

La caratteristica principale del prodotto è l’utilizzo della licenza a copia unica, senza nessun rinnovo o abbonamento associato: si acquista la licenza per l’uso per la versione di Office desiderata e si associa alla propria installazione, che rimarrà attiva a vita finché non si cambierà versione o fino alla fine del supporto da parte di Microsoft.

Sono incluse gran parte delle app presenti anche in Microsoft 365 ma non si può beneficiare del salvataggio automatico sul cloud né delle funzionalità per il lavoro collaborativo. Inoltre, non si avrà accesso alle funzionalità di supporto (disponibili solo per l’installazione).

Altro punto a sfavore di Office 2021 riguarda gli aggiornamenti: con la versione stand alone di Office si ricevono solo gli aggiornamenti di sicurezza previsti da Microsoft, visto che gli aggiornamenti alle nuove versioni (con nuove funzionalità) sono riservate agli utenti che scelgono la suite ad abbonamento.

A questo si aggiunge la necessità di dover comprare una licenza specifica per il sistema operativo in uso: se si usa Windows è necessario usare Office 2021 per Windows, mentre se si usa un Mac è necessario acquistare Office 2021 per Mac.

Chi dovrebbe comprare Office 2021

Office 2021 ha ancora un discreto bacino d’utenza, nonostante i numerosi svantaggi rispetto a Microsoft 365. La suite stand alone è infatti un buon compromesso per chi vuole usare Office ma non desidera pagare un abbonamento mensile o annuale, vuole poter usare Office sempre senza limiti e non utilizza le funzioni cloud o il salvataggio automatico.

Office 2021 potrebbe rappresentare una buona scelta anche per chi vuole spendere poco o per chi non usa spesso i programmi Office ma vuole comunque mantenerli sul PC con una licenza genuina.

Quanto costa Office 2021

Per chi ha un computer con Windows 11 o Windows 10 la licenza per Office 2021 Professional Plus è disponibile al prezzo di 39,90€ una tantum (un singolo pagamento), una somma accettabile per chi non ha molte pretese ma vuole comunque Office installato sul proprio PC.

Se invece si dispone di un Mac o di un MacBook è possibile acquistare la licenza Office 2021 Home & Business Mac al prezzo di 49,90€ una tantum (sempre in singolo pagamento).

Cos’è Microsoft 365

La suite sulla quale sta puntando moltissimo la casa di Redmond nell’ultimo periodo è Microsoft 365, al punto da prepararsi a far scomparire del tutto la dicitura “Office” dal prodotto, anche grazie alle numerosi funzioni e caratteristiche uniche che accompagnano i classici programmi Office.

Caratteristiche specifiche

Ma cos’è Microsoft 365? Nient’altro che una suite d’ufficio offerta come servizio in abbonamento: pagando un abbonamento mensile o annuale è possibile accedere a strumenti moderni, app aggiornate costantemente e tutte le nuove funzionalità sviluppate da Microsoft.

In base all’abbonamento scelto i prodotti e i servizi offerti cambiano, ma tutti i piani hanno una base di funzionalità in comune, che comprende:

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e Access aggiornati con nuove funzioni

Spazio cloud dedicato (OneDrive)

Salvataggio automatico dei documenti nel cloud

Supporto multi dispositivo (Windows, Mac, Android, iOS)

Abbonamenti per gruppi e famiglie

Supporto tecnico incluso

Supporto al lavoro collaborativo

Queste caratteristiche rendono la suite ad abbonamento la migliore opzione per chi usa office quotidianamente e necessita sempre delle ultime novità.

Chi dovrebbe comprare Microsoft 365

La suite ad abbonamento può essere usata da tutti, ma in questi anni è diventata un punto di riferimento per gli utenti che usano tutti i giorni le applicazioni Office al lavoro o in ufficio, e necessitano di un prodotto costantemente aggiornato, con nuove funzioni sempre disponibili, un’assistenza dedicata e uno spazio cloud configurabile in base alle necessità.

Anche gli utenti domestici o che usano il computer solo per studio (o per svago) possono prendere in considerazione l’uso di Microsoft 365, visto che solo in questo modo è possibile ottenere Word, Excel, PowerPoint e Outlook aggiornati alle ultime versioni, e con il supporto al salvataggio automatico dei file durante la scrittura o la modifica.

Quanto costa Microsoft 365

I piani di Microsoft 365 sono disponibili per uso privato e famigliare, ma esistono anche piani aziendali configurabili per piccole, medie e grandi imprese, istituti di istruzione e organizzazioni no profit.

Su siti di rivendita di licenze ESD originali come LicenSEL l’abbonamento Microsoft 365 Family è disponibile al prezzo di 99€ all’anno, con la possibilità di pagare l’abbonamento mensilmente a 10€ al mese. Chi usa un solo PC e non necessita di condividere l’abbonamento può sottoscrivere Microsoft 365 Personal, disponibile al prezzo di 69€ all’anno o 7€ al mese.

Per le aziende i prezzi variano in base al piano scelto e al numero di utenti a cui attivare la licenza: si parte da 5,60€ ad utente al mese per Microsoft 365 Business Basic fino a 20,60€ ad utente al mese per Microsoft 365 Business Premium.

Per grandi aziende e istituzioni sono previsti piani personalizzati e dedicati in base al numero di postazioni da attivare.

Microsoft 365 vs Office 2021: quale scegliere?

Tra le due suite la scelta dipende esclusivamente dalle esigenze dell’utente, dai programmi Office che usa tutti i giorni e dalle funzioni che intende sfruttare, oltre che al prezzo d’acquisto (spesso vero ago della bilancia).

La suite Microsoft 365 è preferibile in tutti gli scenari in cui si necessita di:

una suite che si aggiorna automaticamente all’ultima versione disponibile;

salvare sempre una copia dei documenti che si stanno creando nel cloud, così da recuperarli in caso di errori sul PC;

un abbonamento per attivare Office su qualsiasi dispositivo (Windows, Mac, Android e iOS);

beneficiare del salvataggio automatico dei file, così da non avere problemi durante la scrittura o la modifica dei documenti aziendali;

attivare un numero elevato di postazioni di lavoro, con licenze multiple dedicate;

lavorare in team su documenti condivisi;

contattare spesso l’assistenza Microsoft durante il lavoro;

utilizzare uno spazio cloud (OneDrive) per salvare qualsiasi tipo di file (non solo documenti).

Di contro, la suite Office 2021 è preferibile in tutti gli scenari in cui si necessita di:

risparmiare sull’acquisto di una licenza per Office;

lavorare con Office su un singolo PC o Mac;

usare Office raramente.

Tra le due è preferibile puntare su Microsoft 365 nella stragrande maggioranza degli scenari, anche a costo di pagare un abbonamento mensile o annuale: le funzioni integrate nella suite ad abbonamento sono tutte molto utili, e giustificano la spesa necessaria per ottenerlo, relegando Office 2021 solo ai computer che non si usano spesso, sui PC non destinati ad attività produttive e sui Mac personali.

Come risparmiare sull’acquisto di Microsoft 365 o Office

Chi vuole acquistare una licenza originale da un partner Microsoft può visionare le offerte sui pacchetti Office disponibili sul sito LicenSEL. L’azienda fornisce diverse versioni di Office 2021 e di Microsoft 365, di cui molte in offerta a prezzo scontato, adatte a molteplici sistemi operativi e pronti all’uso subito dopo l’acquisto.

Acquistare la licenza per il prodotto preferito è molto semplice: dopo aver aperto la pagina del pacchetto Office o Microsoft 365 a cui si è interessati è sufficiente premere su Aggiungi al carrello, premere in alto a destra sull’icona del carrello e cliccare su Pagamento. Successivamente, occorre seguire la procedura guidata per la creazione dell’account, per l’inserimento del metodo di pagamento preferito e dell’indirizzo di posta elettronica a cui spedire la licenza richiesta.

Al termine dell’ordine si riceverà una nuova email con la licenza pronta all’uso, con tanto di fattura in italiano presente come allegato (davvero molto utile dal punto di vista fiscale). Dal carrello è possibile velocizzare il pagamento utilizzando i tasti PayPal, Amazon Pay e Google Pay.

Oltre ai pacchetti Office è possibile beneficiare di licenze per Windows, Windows Server, software antivirus, Autodesk, Corel ed editor PDF.

LicenSEL offre un’esperienza di acquisto online sicura e affidabile, con garanzie non disponibili presso altri rivenditori online. Qualsiasi ordine, infatti, beneficia di 14 giorni di diritto di recesso, 24 mesi di garanzia europea e della garanzia fino a 2.500€. La sicurezza è massima, specie quando si realizzano grandi ordini di licenze (necessarie per l’attivazione di postazioni di lavoro o per i nuovi uffici).

LincenSEL è rivenditore certificato Microsoft (MPN 6541424), dispone di recensioni positive molto elevate su TrustPilot e può vantare la certificazione Trusted Shops, che certifica gli e-commerce in tutta Europa e garantisce i consumatori nei loro acquisti online.

Un cenno di merito anche per l’assistenza offerta dal servizio, che risponde prontamente anche via WhatsApp per risolvere qualsiasi tipo di problema con l’attivazione della licenza o la consegna.

Conclusioni

Microsoft ha puntato molto sulla sua suite ad abbonamento (Microsoft 365), al punto da averla resa il suo punto di riferimento per chiunque necessiti di una suite Office completa ed aggiornata, nonostante sia ancora possibile acquistare delle licenze per la versione stand alone (Office 2021).

Se si è ancora indecisi su cosa scegliere tra Microsoft 365 o Office 2021 il consiglio è di provare Microsoft 365, beneficiando delle licenze genuine in offerta fornite da un partner Microsoft affidabile e sicuro come LicenSEL.

Chi non usa spesso Office, ma sente la necessità di averlo sempre a portata di mano sul proprio PC o Mac, può prendere in considerazione l’acquisto della licenza per Office 2021, consapevole dei suoi limiti in termini di aggiornamenti, funzionalità e supporto da parte di Microsoft (tutto al netto di un prezzo decisamente inferiore rispetto all’abbonamento).

Anche in quest’ultimo caso è possibile beneficiare di un prezzo eccezionale per le licenze stand alone usando LicenSEL come rivenditore, scegliendo tra le licenze destinate a Windows e quelle destinate a Mac.

Domande frequenti su Microsoft 365 vs Office 2021 Che differenza c'è tra Office 365 e Office 2021? Tra le due suite d’ufficio sono presenti numerose differenze: dal costo della licenza (stand alone o ad abbonamento) al supporto per le nuove funzioni (disponibile solo su Microsoft 365) all’assistenza fornita da Microsoft stessa (completa sulle suite ad abbonamento, solo per l’installazione su Office 365). I principali punti a vantaggio di Microsoft 365 sono sicuramente la sincronizzazione sul cloud dei documenti, il salvataggio automatico dei documenti importanti e la possibilità di condividere un unico abbonamento su più dispositivi diversi, oltre a poter attivare un account famigliare condiviso. Qual è la migliore versione di Office? La migliore versione di Office è Microsoft 365 Family, che sblocca la suite fino a 6 famigliari, ognuno di essi può installarlo su 5 dispositivi e beneficiare di 1 TB di spazio cloud a testa al prezzo di 99€ all’anno. Se invece si utilizza Office in ufficio la versione migliore è Microsoft 365 Business Premium, personalizzabile in base al numero di postazioni attivabili. Chi non vuole spendere troppi soldi può comunque usare Office 2021 Professional Plus sul proprio computer, pagando una sola volta la licenza. Cosa cambia con Office 2021? Office 2021 è la versione stand alone, senza funzionalità cloud di Microsoft. Troviamo in essa tutti i programmi più famosi della suite d’ufficio (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e Access) ma con essa si possono ricevere solo gli aggiornamenti di sicurezza (fino alla fine del supporto), e non quelli relativi alle funzionalità. Come passare da Microsoft 365 a Office 2021? Se si ha già un abbonamento a Microsoft 365 e si desidera passare alla versione stand alone è necessario acquistare una nuova licenza d’uso per la versione di Office 2021 scelta: purtroppo non è possibile riscattare il costo speso finora per l’abbonamento alla suite, e si dovranno spendere altri soldi per la licenza stand alone. Se si è indecisi, il consiglio è di provare prima Office 2021 su un PC di prova (visto anche il costo esiguo della licenza perpetua) e, se soddisfatti o desiderosi di provare nuove funzioni, passare a una licenza Microsoft 365, mantenendo comunque la licenza stand alone per usi futuri o per tornare a Office 2021 in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.