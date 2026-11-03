Midterm USA 2026, risultati in diretta: dove seguire lo spoglio

Gli occhi del mondo sono puntati sulle midterm USA. Forse mai come in questo caso, le elezioni di medio termine rappresentano una sorta di referendum sul Presidente in carica, sul suo operato e sulla sua visione in merito alla politica internazionale. Donald Trump rimarrà per altri due anni alla Casa Bianca, ma rischia di perdere l’appoggio del Congresso, con tutto ciò che ne conseguirebbe. I primi risultati dalle urne arriveranno quando in Italia sarà da poco passata la mezzanotte (tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre): online potranno essere consultati su fonti d’oltreoceano come le pagine dedicate di Associated Press e watch.vote, per l’Italia segnaliamo invece lo speciale di ANSA.

I risultati delle midterm USA, in tempo reale

La copertura mediatica sarà capillare, con dirette streaming (qui sotto quella di CNN) e maratone per chi vuole seguire lo spoglio e la pubblicazione dei dati in tempo reale.

Google ha confermato che mostrerà i risultati direttamente sul proprio motore di ricerca, almeno nella versione accessibile dagli Stati Uniti. Saranno integrati sia nelle pagine dei risultati sia nei riepiloghi mostrati da AI Mode e AI Overview.

Per Trump, la priorità è arginare la crescita dem

Lo stesso Trump lo ha definito come il voto delle midterm più importante della storia , durante il discorso conclusivo del suo tour de force elettorale andato in scena di fronte alla Lincoln Memorial Reflecting Pool, a Washington. Sulla sua reputazione da leder pesano fattori come l’inflazione che si avverte oltreoceano (e non solo), la politica sui dazi e l’influenza sui conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

E per qualche motivo che non è dato sapere, il canale YouTube della Casa Bianca ha iniziato a trasmettere una live che mostra il Presidente in versione LEGO circondato da una folla di minifigure che lo acclama, con un tappeto sonoro di musica lo-fi.