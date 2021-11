Una rete privata virtuale (VPN) reindirizza tutto il traffico Internet attraverso un tunnel basato sulla tecnologia crittografata. Una VPN come quella proposta da Atlas VPN offre un'ottima protezione da quanti cercano di entrare nel sistema alla ricerca di dati utili, il più delle volte, per scopi fraudolenti. Che si tratti di hacker, enti istituzionali o, in generale, ISP.

Un altro vantaggio offerto dalle VPN è il fatto che riesce a mascherare l'indirizzo IP utilizzato, il che non è poco. Oltre a proteggere dalla censura e da altre restrizioni che spesso si riscontrano online.

Di seguito offriamo una panoramica dei servizi VPN offerti da Atlas. La cui mission dichiarata sul sito ufficiale è quello di supportare la decisione di difendere il diritto alla privacy e al controllo sulla vita digitale.

VPN Atlas i vantaggi

Per dimostrare la sicurezza del servizio offerto da Atlas VPN, sul sito sono riportate le parole dell'Head of Offensive Security, VerSprite:

“L'analisi blackbox durante l'Application Penetration Test del client iOS di Atlas VPN e dei suoi componenti di backend pubblici ha evidenziato solo alcuni problemi di rischio medio-basso, che si sono rivelati inutili per compromettere la privacy degli utenti. Mi complimento con Atlas VPN per la loro trasparenza nel condividere i risultati con i propri clienti.”

Protezione illimitata

La VPN permette di ottenere una protezione illimitata. Ciò significa che si ha la possibilità di incrementare agevolmente il numero di connessioni simultanee effettuate. In questo modo è possibile proteggere tutti i propri dispositivi in maniera simultanea.

Oltre 30 paesi

Il servizio è utilizzabile in oltre 30 paesi. Oltre all'Italia, c'è un'altra concentrazione in Europa. Ma non mancano Asia ed Oceania, oltre ovviamente le Americhe.

Alta velocità

Questa VPN garantisce un'ottima velocità di navigazione, il servizio fa di tutto per perfezionare i suoi tunnel per supportare un'esperienza ininterrotta ed equilibrata.

Atlas VPN prezzi

Il servizio viene incontro a quanti vogliono prima testarlo senza dover rischiare di ritrovarsi una spesa di cui non sono soddisfatti. Per esempio, è possibile provare il servizio Premium e se non si è soddisfatti entro 30 giorni è possibile comunicarlo per ottenere il rimborso e disattivarlo.

In generale, il piano tariffario è questo:

1 mese: USD 9.99 /mese

3 anni: USD 1.39 /mese (USD 49.99 in totale per tre anni, con l'86% di sconto)

1 anno: USD 2.49 /mese ( USD 29.89 per un anno, risparmiando il 75%)

Per scoprire tutti i vantaggi sul sito di Atlas VPN