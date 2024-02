Migliori 3 criptovalute pronte a crescere in vista di una nuova impennata

Circle ha annunciato la fine della sua partnership con Tron (TRX). I recenti rapporti di rete di Hedera (HBAR) indicano una crescente attività sulla catena.

Nonostante ciò, gli investitori vogliono saperne di più su NuggetRush (NUGX), un gioco di estrazione mineraria che sta per vendere 195 milioni di token nella sua prevendita. I primi acquirenti di NUGX beneficiano ora di un aumento dell’80%. Ma NUGX può sopravvivere alla concorrenza di altre nuove ICO? Sentiamo gli esperti di criptovalute.

NuggetRush attira gli occhi degli investitori sullo spazio del gioco blockchain

NuggetRush (NUGX) è un ecosistema di meme coin che potrebbe aiutare molti investitori a trovare la loro passione per il gioco blockchain. Il gioco contiene intriganti sfide in cui i giocatori competono per ottenere oro e risorse minerarie. La finanza del gioco si basa sul commercio di questi asset, dando vita a un ecosistema minerario attivo.

Alcune delle sfide più difficili di NuggetRush (NUGX) includono il reclutamento di lavoratori e l’acquisto di attrezzature di alta qualità. Questi asset sono fondamentali per il successo delle tue operazioni minerarie perché influenzano il guadagno che otterrai dalla vendita delle risorse. Raccogliere macchinari migliori e lavoratori NFT è un ottimo modo per superare le sfide di NuggetRush (NUGX).

Il gioco è stato controllato per individuare eventuali falle nel codice per garantire ai giocatori la massima sicurezza della rete. SolidProof ha esaminato gli smart contract della rete, verificando la presenza di bug e altre vulnerabilità di sicurezza. Inoltre, i creatori di NuggetRush (NUGX) rinunceranno al controllo dei suoi contratti intelligenti dopo il lancio del gioco. Questo permetterà ai membri della community di decidere il futuro del gioco.

Il lancio di NuggetRush aprirà le sue avventure minerarie a tutti gli utenti dell’ecosistema delle criptovalute. I giocatori inizieranno presto a guadagnare ricompense in oro. Inoltre, il valore di NUGX potrebbe salire alle stelle a causa dell’elevata FOMO che si verificherà quando il gioco prenderà il via. Un token NUGX viene venduto a 0,018 $. Nonostante ciò, il suo valore salirà a 0,020 $, con una crescita dell’11,1% prima del lancio ufficiale.

Tron perde il sostegno di USDC

L’attività di Stablecoin su Tron subirà un duro colpo in quanto Circle ha annunciato che eliminerà gradualmente il supporto alla rete entro febbraio 2025. Circle ha motivato la sua decisione con la necessità di mantenere USDC come valuta affidabile, trasparente e sicura. Nonostante ciò, gli analisti sostengono che la decisione sia stata presa a causa delle crescenti controversie sul ruolo di Tron (TRX) nelle attività criminali.

La delusione per la notizia potrebbe danneggiare la prestazione di Tron (TRX) nel 2024. TRX è stato scambiato a 0,1081 $ il 16 gennaio. Il 1° febbraio è cresciuto del 6,9% a 0,1156 $. Tre settimane dopo, TRX è salito del 20,5% a 0,1393 $ il 20 febbraio.

Gli analisti discutono ora sugli effetti di questo nuovo sviluppo su Tron (TRX). Alcuni prevedono un calo dell’attività DeFi. Altri sostengono che l’attività di USDT su Tron (TRX) rimarrà elevata. Inoltre, i piani di Tron (TRX) di costruire servizi DeFi su Bitcoin potrebbero aumentare le sue prestazioni sul mercato. Gli analisti concludono che Tron rimarrà uno dei migliori progetti DeFi. TRX potrebbe anche salire del 18,0% a 0,1644 $.

TVL di Hedera è aumentato a febbraio

Gli ultimi mesi sono stati incredibili per Hedera (HBAR). Il 20 febbraio 2024, Hedera ha annunciato che il suo TVL ha raggiunto un massimo storico. L’attività di trading su Hedera (HBAR) si è impennata anche nel quarto trimestre del 2023, quando molti dei migliori altcoin hanno registrato un’impennata dei prezzi.

I rapporti sull’aumento dell’attività di rete di Hedera potrebbero essere responsabili dell’impennata a 0,10 $ a metà febbraio. HBAR è stata scambiata a 0,07555 $ il 19 gennaio. Il 14 febbraio è balzata del 9,2% a 0,08251 $. Cinque giorni dopo, HBAR è balzata del 35,7% a 0,1120 $ il 19 febbraio.

Anche Hedera (HBAR) ha registrato un aumento dell’attività DeFi. Il 17 febbraio SaucerSwap di Hedera ha annunciato che il suo TVL è salito a 100 milioni di dollari. Questa crescita ha portato SaucerSwap al 22° posto tra gli exchange decentralizzati di tutto il mondo.

Gli analisti prevedono che l’attività di rete di Hedera (HBAR) aumenterà nel 2024 grazie alla prevista crescita del settore DeFi. Questo potrebbe far salire HBAR del 25,1% a 0,1402 $, consolidando la sua posizione come una delle migliori criptovalute nel 2024.

