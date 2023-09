I migliori siti di video stock per uso professionale del 2023

Il settore di produzione video è in costante aumento. Il primo fattore a determinare questo successo è l’apprezzamento del pubblico, unito alla facilità con cui oggi è possibile realizzare un filmato, grazie ai passi in avanti in ambito tecnologico. Bisogna poi prendere in considerazione il mercato della pubblicità, oggi dominato dai contenuti video non soltanto in televisione ma anche online. Il formato video, infatti, è tra i più efficaci per trasmettere un messaggio chiaro alle persone che guardano l’annuncio.

Da ciò dipende il successo anche di un altro settore, quello della creazione e vendita di video stock, ovvero filmati realizzati per diversi soggetti, produzioni o finalità. Sono decine le piattaforme video di maggiore successo: tra queste figurano nomi celebri come Shutterstock e Pond5, ma anche piattaforme meno conosciute ma altrettanto valide come mediaCastpro, per esempio, il primo marketplace B2B per la vendita e l’acquisto di video microstock, macrostock e news.

In questo articolo verranno presentati i migliori siti di video, elencando per ciascuno pro e contro. Ci si concentrerà poi sul funzionamento di queste piattaforme e sugli elementi principali di cui tenere conto per scegliere il miglior portale.

I migliori siti di video stock per uso professionale

Di seguito una lista dei 10 migliori siti di video stock per uso professionale: alcuni più conosciuti di altri, sono tutti servizi più che validi per reperire filmati di qualità da usare nei propri progetti, siano essi B-roll (clip supplementari usate in programmi televisivi, film e telegiornali), spot pubblicitari o semplici sfondi da usare in diversi contesti, come per esempio per la creazione di siti web o riprese con green screen.

mediaCastpro

mediaCastpro si propone come il primo marketplace B2B per la compravendita di girati video microstock, macrostock e news.

Tra le caratteristiche più interessanti di mediaCastpro si annoverano il prezzo di vendita dei video stock, il quale non è deciso dalla piattaforma bensì dai creatori del video – ai quali è riservata quindi la possibilità di dare il giusto valore ai propri lavori -, e l’accesso al portale consentito ai soli professionisti e alle aziende, a differenza di quanto propongono i siti video tradizionali (che consentono a chiunque di accedervi).

Altri elementi interessanti di mediaCastpro sono la possibilità di acquistare e vendere anche girati video grezzi, composti da più clip, in qualità originale e molto lunghi, e l’opportunità per i professionisti di vendere alcuni dei loro contenuti in esclusiva. La messa in vendita dei video caricati, inoltre, è istantanea (questo significa quindi che i contenuti non devono essere sottoposti ad approvazione) e le commissioni sono nettamente inferiori rispetto alla concorrenza (25% contro commissioni di vendita comprese tra il 60% e l’85%).

Pro L'unica piattaforma per la vendita di girati video interi

I professionisti decidono il prezzo a cui vendere i propri video

Vendita di video in esclusiva Contro Piattaforma non accessibile ai consumatori

Shutterstock

Shutterstock è da anni la piattaforma di riferimento per la compravendita di immagini e video stock. Fondata nel 2003, è basata a New York City: si presenta come un fornitore di fotografie e video su licenza per media, agenzia di marketing e aziende. I contenuti vengono catalogati in categorie diverse come royalty, sport e notizie, con l’accesso disponibile tramite sito web e app Android e iOS.

On demand, Il giusto abbinamento ed Enterprise sono i tre piani video offerti da Shutterstock. Il piano On demand prevede un acquisto una tantum a partire da 125,99 euro per 30 crediti in totale, Il giusto abbinamento parte da 59 euro al mese per 25 crediti, mentre Enterprise è il pacchetto personalizzato pensato per le aziende più grandi al mondo come Google e Microsoft (per conoscere il prezzo occorre utilizzare il form “Contattaci“).

Pro Qualità video stock

Video professionali Contro Prezzi non accessibili a tutti

Popolarità piattaforma rende i contenuti comuni

Storyblocks

Storyblocks è una piattaforma di immagini, audio e video stock per i media e l’industria dell’intrattenimento. Uno dei tratti distintivi del servizio è la possibilità per i professionisti di condividere e vendere le proprie creazioni a produttori e registi. Tra i più importanti clienti di Storyblocks si annoverano aziende del calibro di Discovery Channel, National Geographic, Travel Channel, History Channel, MTV, The Weather Channel, NBC e ABC.

Tre i piani di abbonamento disponibili: Starter (15 euro al mese), Unlimited All Access (30 euro al mese), Pro (35 euro al mese). Il più popolare è Unlimited Access, che al prezzo di 30 euro al mese offre un accesso illimitato a video stock in 4K e template After Effects.

Pro Possibilità di vendere le proprie creazioni a produttori e registi

Prezzi di abbonamento concorrenziali Contro La grande popolarità della piattaforma può rendere i contenuti comuni

VideoElephant

VideoElephant è un’azienda irlandese che propone contenuti video e una piattaforma di distribuzione attraverso cui offre video stock ad agenzie pubblicitarie e inserzionisti. Tra gli editori con cui collabora si annoverano player del calibro di Yahoo e Dailymotion. Per conoscere i prezzi è necessario contattare direttamente l’agenzia, che ha sede a Dublino, attraverso i canali ufficiali.

Pro Azienda specializzata nella distribuzione video

Editori altisonanti, tra cui Yahoo e Dailymotion Contro Per conoscere i prezzi bisogna inviare una richiesta formale

Depositphotos

Depositphotos è un marketplace statunitense di foto, immagini vettoriali e video stock. Il catalogo di contenuti viene aggiornato costantemente con le ultime novità dei collaboratori, tra cui fotografi e illustratori. Prima di essere caricate sulla piattaforma, le creazioni sono sottoposte a un attento esame per verificarne sia l’originalità che la qualità.

Sono disponibili tre piani di abbonamento e tre pacchetti prepagati. Le soluzioni in abbonamento partono da 699 euro all’anno per 5 video al mese, 799 euro all’anno per 10 video al mese e 1.390 euro all’anno per 25 video al mese. I pacchetti prepagati prevedono prezzi pari a 59 euro per 1 video, 249 euro per 5 video e 1.079 euro per 25 video.

Pro Qualità produzioni video

Contenuti originali Contro Prezzi alti sia per i piani di abbonamento che per i pacchetti prepagati

Pond5

Pond5 è un’altra popolare piattaforma video con base a Brooklyn, negli Stati Uniti. Consente di caricare e vendere video stock, effetti sonori, foto, illustrazioni, musica, effetti speciali e modelli 3D.

Per il download degli stock video footage, Pond5 mette a disposizione l’abbonamento Footage Plus al prezzo di 1.045 euro all’anno. Gli utenti che decidono di abbonarsi hanno a disposizione 10 download al mese e possono scegliere tra una selezione di oltre 4 milioni di video in HD e 4K.

Pro Ampia offerta di contenuti che include musica ed effetti speciali

Qualità del catalogo di video stock Contro Pochi download mensili rispetto al costo annuale dell'abbonamento

Dissolve

Dissolve è un’azienda canadese con base a Calgary che concede la licenza di video stock per spot pubblicitari, documentari, lungometraggi e programmi televisivi. L’archivio di contenuti è curato personalmente dallo staff di Dissolve, i cui parametri di giudizio sono qualità tecnica, rilevanza culturale e stile estetico.

Il prezzo di un singolo video in 4K parte da 49 dollari e può arrivare fino a 549 dollari, mentre quello di un video in HD è compreso tra 29 dollari e 499 dollari. Non è possibile sottoscrivere un piano di abbonamento.

Pro Qualità dei video in catalogo

Agenzia specializzata per la pubblicità Contro Prezzi non accessibili a tutti

Non viene data la possibilità di abbonarsi

Fotolia

Fotolia è una piattaforma dedicata alla compravendita di foto, grafica vettoriale e video stock. Nel 2016 il colosso Adobe ha completato la sua acquisizione, integrandola in Adobe Stock. Rispetto ad alcuni concorrenti sul mercato, Fotolia è più specializzata nel campo della fotografia anziché dei video.

Su tre dei quattro piani offerti da Adobe è possibile beneficiare di una versione di prova gratuita della durata di 30 giorni. I prezzi degli abbonamenti partono da 29,99 euro al mese (10 risorse standard o 1 video HD al mese), passando per 49,99 euro al mese (25 risorse standard o 3 video HD al mese), e fino a 79,99 euro al mese (40 risorse standard o 6 video HD al mese). Il quarto e ultimo piano prevede un costo di 159,99 euro al mese per 750 risorse standard o 25 video HD al mese.

Pro Possibilità di scaricare gratis alcuni video

Versione di prova gratuita della durata di 30 giorni Contro Disponibilità video inferiore rispetto alla concorrenza

Far parte di un colosso come Adobe Stock rende i video più comuni

I prezzi degli abbonamenti sono cari

MotionElements

MotionElements è un marketplace online di Singapore pensato per i creatori di video. Gli artisti hanno la possibilità di vendere i loro filmati e promuovere al tempo stesso il loro lavoro, mentre le aziende hanno l’opportunità di scegliere tra filmati dal vivo, modelli 3D e animazioni in 2D e 3D. La piattaforma offre inoltre un archivio di oltre 6.000 contenuti stock gratuiti.

Uno dei tratti distintivi di MotionElements è il prezzo concorrenziale dell’abbonamento: 16 euro al mese (192 euro all’anno) per avere accesso illimitato a oltre 2 milioni di video, 5 milioni di immagini e 600 mila tracce audio.

Pro Sezione video stock gratuiti

Prezzo abbonamento annuale concorrenziale

Download illimitati Contro Qualità video inferiore rispetto ad altre piattaforme analoghe

Numero video inferiore rispetto ad altri marketplace

Coverr

Coverr è un marketplace online di video stock con sede a Palo Alto, in California. Lavora nel settore dei media e dell’intrattenimento e offre video professionali per varie tematiche quali business, natura, fitness e fotografia aerea. Offre anche un’ampia selezione di video gratuiti.

Sono disponibili due piani: Cover Free e Coverr Plus. Il primo dà accesso libero alla selezione di video e musica gratis, utilizzabili per usi commerciali. Coverr Plus, al prezzo di 6 euro al mese, offre l’accesso a contenuti premium, con video in 4K, supporto ai creatori di contenuti e licenza per uso commerciale.

Pro Accesso a un'ampia selezione di contenuti gratis

Prezzo di abbonamento concorrenziale Contro Qualità video inferiore rispetto ad altri marketplace

Numero di contenuti inferiore rispetto ad altri siti concorrenti

Come funzionano le piattaforme dove scaricare video per l’uso professionale

Le più popolari piattaforme di video stock sono accomunate da diversi elementi. Anzitutto, siti come Shutterstock e Pond5 sono aperti al pubblico, ciò significa che chiunque ha la possibilità di guardare i video. L’altra caratteristica che rende simili questi siti è l’acquisto e l’utilizzo dello stesso video da parte di più utenti, manca cioè l’esclusività. Un ulteriore principio su cui si basa il mercato dei video stock riguarda il prezzo, deciso non dai creatori dei contenuti ma dalle piattaforme stesse, che possono decidere anche di offrire a utenti singoli o aziende abbonamenti ad hoc in base alle singole esigenze.

Quasi tutti i siti di video utilizzabili per uso commerciale sottopongono i contenuti a moderazione. Questo processo consente da una parte di aumentare la qualità dell’archivio, dall’altra di mettere al riparo aziende e individui da contenuti illeciti, non originali o di scarsa qualità. A proposito di questo, in genere i video caricati su queste piattaforme devono rispettare regole piuttosto stringenti riguardo alla lunghezza, al codec, al profilo colore e alla risoluzione del contenuto.

Da non sottovalutare, infine, il compenso per il creator. Spesso le piattaforme trattengono commissioni di vendita molto alte, comprese tra il 60% e l’85%: ciò rende a volte il lavoro dei creatori di video poco valorizzato. Di conseguenza, questi sono costretti ad aumentare la mole di contenuti (col rischio di una diminuzione della qualità) per ottenere a fine mese un guadagno più alto.

Una realtà controcorrente in questo senso, come già accennato prima, è mediaCastpro, che prevede delle commissioni di vendita molto basse e permette ai creator stessi di decidere il prezzo dei propri lavori. La piattaforma, inoltre, permette la vendita istantanea ed esclusiva dei contenuti per l’uso professionale.

Come scegliere il miglior sito di video stock

Quali sono gli elementi da prendere più in considerazione quando si deve scegliere una piattaforma di video stock? Di seguito quelli più importanti:

qualità video : ci sono diverse piattaforme specializzate che offrono solo video in alta definizione e 4K per un uso commerciale.

: ci sono diverse piattaforme specializzate che offrono solo video in alta definizione e 4K per un uso commerciale. quantità video : occorre trovare un buon compromesso tra la qualità e il numero dei video disponibili in archivio.

: occorre trovare un buon compromesso tra la qualità e il numero dei video disponibili in archivio. disponibilità immediata : per le aziende che operano nel settore media e intrattenimento è indispensabile avere a disposizione un video nel più breve tempo possibile.

: per le aziende che operano nel settore media e intrattenimento è indispensabile avere a disposizione un video nel più breve tempo possibile. commissioni di vendita : i creatori di contenuti puntano a ottenere il massimo dalla loro opera; per questo motivo è importante che le commissioni di vendita siano competitive.

: i creatori di contenuti puntano a ottenere il massimo dalla loro opera; per questo motivo è importante che le commissioni di vendita siano competitive. prezzo di vendita : dal punto di vista dei creator, poter scegliere il prezzo di vendita offre un vantaggio considerevole per il loro guadagno finale.

: dal punto di vista dei creator, poter scegliere il prezzo di vendita offre un vantaggio considerevole per il loro guadagno finale. diffidare dal video “pronto all’uso”: la maggior parte dei siti di video stock offrono filmati “pronti all’uso”, vale a dire video con una determinata lunghezza, codec, colore, ecc. Per i professionisti dell’audiovisivo, invece, l’ideale sarebbe scegliere contenuti video in qualità originale, così poi da trattarli come meglio si crede dopo l’acquisto.

Conclusioni

Il mercato di video stock per l’uso professionale è in continua crescita, e questo trend è destinato a confermarsi anche nel prossimo futuro. Vista la domanda molto elevata, negli ultimi anni sono nate diverse piattaforme di compravendita video, che si rivolgono sia ai creatori di contenuti che alle aziende.

La maggior parte di questi siti presenta però un problema generale di qualità: l’accesso è libero, gli stessi video possono essere acquistati da più utenti e regole stringenti spingono i videomaker a confezionare contenuti pronti all’uso. Ed è proprio quest’ultimo aspetto ad avere una ripercussione negativa sia sui creatori che sulle aziende: da una parte i primi sono costretti a impiegare energie aggiuntive per caricare un video che sia “in regola”, dall’altra le società non possono intervenire sul video in qualità originale, perdendo dunque la possibilità di ottenere un risultato maggiormente creativo. In un mercato così competitivo, tuttavia, c’è comunque un’alternativa che agisce in maniera diversa e su cui si può fare affidamento, ovvero mediaCastpro, un’ottima soluzione sia per chi vende video originali sia per chi li acquista.