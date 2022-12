Mini PC a meno di 150€ da regalare a Natale

Adatti a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento multimediale, i Mini PC rappresentano la soluzione giusta per chi vuol occupare poco spazio sulla scrivania, ma senza rinunciare a funzionalità e potenza di calcolo. Qui è dove proponiamo la Top 5 dei modelli in vendita su Amazon e da regalare per Natale: si va da un Computer Stick che scompare dietro al monitor a un’unità ricondizionata e garantita.

Offerte di Natale su Amazon: Mini PC a meno di 150€

Tutti con processori Intel e sistema operativo Windows, offrono caratteristiche differenti in termini di RAM e spazio per l’archiviazione dei file. Le specifiche tecniche di ognuno sono consultabili ai link riportati di seguito.

Considerando la scadenza ormai vicina, se si tratta di un regalo di Natale, il consiglio è di verificare le tempistiche della spedizione. Rimandiamo infine al catalogo con tutti i Mini PC in vendita su Amazon per altri modelli.

