Mini PC: ACEMAGICIAN AK1 Pro, nuovo minimo storico

In questo momento è disponibile un’offerta lampo Amazon su ACEMAGICIAN AK1 Pro, un Mini PC adatto a lavoro, studio, intrattenimento e navigazione: attiva subito il coupon sconto da 50 euro per approfittarne, prima dell’inevitabile sold out.

Coupon Amazon: il Mini PC è in offerta lampo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N5105, 16 GB di RAM DDR4, chip grafico Intel UHD, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Le porte di connessione sono quelle visibili nell’immagine qui sotto ovvero due USB 3.0, due USB 3.0m due uscite video HDMI 1.4 con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio per microfono. A queste si aggiunge il supporto a Wi-Fi e Bluetooth. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi nella descrizione completa del prodotto.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello AK1 Pro) è proposto al prezzo minimo storico di 245 euro su Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.

Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta lampo: approfittane subito attivando il coupon prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.