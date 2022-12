Mini PC per Natale: Beelink Mini S ora a 179 euro

Sei ancora in tempo per scegliere il regalo di Natale hi-tech perfetto: un Mini PC. Qui è dove ti segnaliamo il modello Beelink Mini S adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento, proposto oggi da Amazon al prezzo di soli 179 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft.

Beelink Mini S: l’offerta sul Mini PC con spedizione immediata

Diamo velocemente uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Celeron N5095, 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 16 GB), SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 e due uscite video HDMI per la connessione simultanea a due schermi con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Il tutto in dimensioni pari a soli 11,5×10,2×4,1 centimetri, con un peso di 280 grammi. Inclusa nelle confezione anche la staffa per il montaggio dietro al monitor. Per conoscere altri dettagli puoi consultare la descrizione completa del prodotto.

Come anticipato in apertura, in questo momento hai la possibilità di acquistare il Mini PC di Beelink (modello Mini S) al prezzo di soli 179, approfittando del forte sconto prenatalizio di Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà a casa tua, pronto per essere messo sulla scrivania o sotto l’albero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.