Mini PC Coofun: -15% nell'offerta lampo di oggi

15% di sconto per avere un prezzo ancor più “mini”: il Mini PC Coofun J3455 è in offerta in queste ore su Amazon e rimarrà a prezzo scontato soltanto fino alla mezzanotte di oggi, salvo esaurimento scorte prima ancora della scadenza: 186,99 euro il prezzo speciale a disposizione solo per la giornata di oggi. Trattasi infatti di offerte destinate solitamente ad andare a ruba nello spazio di poco tempo: i Mini PC mettono assieme prestazioni adeguate a piccoli task e possono fare il loro lavoro richiedendo piccolissimi investimenti ed occupando pochissimo spazio.

Coofun, Mini PC a prezzo mini

In questo caso il Mini PC predispone un sistema operativo Windows 10 (64bit) su di un processore Intel Apollo Lake Celeron J3455 e coprocessore grafico Intel HD Graphics 500. In dotazione sono previsti 8GB di RAM LPDDR4 e 128GB di storage su SSD interno. Dispone di uscite USB 3.0, HDMI e LAN. Prevede altresì un lettore per SD Card e la piena compatibilità con Bluetooth 4.2. Modulo wifi interno incluso.

Tra le peculiarità del Mini PC in offerta v’è l’accensione automatica, funzione che può tornare particolarmente utile in alcuni contesti d’uso immaginabili per dispositivi di questo tipo. Oltre ad un utilizzo tradizionale in funzione di pc, infatti, il gruppo sottolinea che “è ideale per multitasking, home theatre, lavoro d’ufficio, sicurezza e sorveglianza digitale, segnaletica digitale, media center, sala conferenze“.

Come sempre è prevista inoltre la staffa di montaggio sul retro del display, così da ottimizzare completamente l’ingombro e la gestione dei cavi.