Mini PC: coupon -70€ per questo mostro (W11, Core i7)

Non è un Mini PC come tutti gli altri: GEEKOM Mini IT11 unisce prestazioni da top di gamma assoluto a un design curato nei minimi dettagli. È il compagno ideale per le sessioni di lavoro più intense, grazie a un comparto hardware senza compromessi. Oggi si trova in forte sconto su Amazon grazie al coupon da -70 euro che lo rende un affare.

GEEKOM Mini IT11: il coupon per il Mini PC

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i7-1165G7, chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, due porte USB 4 e tre USB 3.2, tre uscite video differenti (HDMI, DisplayPort e Thunderbolt) con supporto a tre monitor e risoluzione 8K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

Tutto questo con dimensioni pari a soli 11,7×11,2×4,56 centimetri e un peso che si attesta a circa 570 grammi. Oggi il Mini PC di GEEKOM (modello Mini IT11) può essere tuo al prezzo di 619 euro approfittando del coupon sconto da 70 euro attivabile con un click su Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani sarà sulla tua scrivania.

