Mini PC: attiva il coupon per ACEMAGICIAN GK3 Pro

A chi desidera acquistare un Mini PC da destinare a produttività, studio, navigazione o intrattenimento, segnaliamo l’offerta Amazon che propone oggi il modello ACEMAGICIAN GK3 Pro in forte sconto: per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

ACEMAGICIAN GK3 Pro: specifiche tecniche e coupon

Queste, invece, le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Celeron N5105, GPU Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0 (Type-A), due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a tre monitor con supporto alla risoluzione massima 4K, jack audio da 3,5 mm e slot Ethernet. Non mancano le possibilità di espansione per RAM e storage. Per ulteriori informazioni consultare la descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare ACEMAGICIAN GK3 Pro al prezzo finale di soli 219 euro, approfittando dell’offerta Amazon e allungando così le mani su un Mini PC che ti affiancherà ogni giorno nella produttività, nello studio o per l’intrattenimento multimediale.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratis a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, entro domani sarà sulla tua scrivania oppure montato dietro al monitor, grazie al supporto VESA fornito in dotazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.