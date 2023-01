Mini PC con CPU Intel e Windows 11: attiva il coupon

Le caratteristiche di BMAX MaxMini B2 Plus lo rendono un Mini PC adatto a produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale. Inoltre, le sue dimensioni estremamente compatte (12,5x11x2x4,4 centimetri, 310 grammi) permettono di portarlo ovunque, anche nella borsa o nello zaino. Oggi è protagonista di un’offerta Amazon che ne abbatte il prezzo: tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato.

BMAX MaxMini B2 Plus: il coupon sconto sul Mini PC

Passiamo in rassegna le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Intel Celeron J4105, 8 GB di RAM DDR4, GPU Intel UHD Graphics 600, unità SSD da 256 GB per lo storage con possibilità di espansione, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e una gamma completa di porte per la connettività come mostrato dall’immagine qui sotto: quattro USB (3.0 e 2.0), una Type-C, due HDMI, slot Ethernet, lettore microSD e jack audio. È possibile collegarlo a più monitor in contemporanea con il supporto alla risoluzione 4K. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la descrizione completa del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Quanto costa? Oggi, il Mini PC di BMAX (modello MaxMini B2 Plus) è in vendita su Amazon al prezzo finale di soli 149 euro per chi attiva il coupon prima che scada la promozione.

L’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito, entro domani sarà sulla tua scrivania. È inoltre inclusa la staffa per montarlo dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.