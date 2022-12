Un mostro di Mini PC: sconto 70€, consegna immediata

Piccolo solo nelle dimensioni, GEEKOM Mini IT11 non è il solito Mini PC: il suo comparto hardware lo rende adatto a sopportare i carichi di lavoro più pesanti e al multitasking. Un fedele alleato per la produttività quotidiana, qualunque sia il compito da svolgere, dall’elaborazione dei documenti al rendering dei contenuti multimediali. Con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, oggi si trova in forte sconto su Amazon grazie alla possibilità di attivare un coupon -70 euro in un click.

GEEKOM Mini IT11: le specifiche del Mini PC

Passiamo dunque in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, racchiuse in un case realizzato in metallo con dissipazione del calore ottimizzata: processore Intel Core i7-1195G7, chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4 (espansibile fino a 64 GB), unità USB ultra-veloce da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, slot Ethernet, tre porte USB 3.2, una USB 4.0, uscite video HDMI e DisplayPort con la possibilità di connettere fino a quattro minitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 8K. Davvero un mostro di potenza. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni puoi far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC di GEEKOM (modello Mini IT11) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 619 euro, approfittando del coupon sconto Amazon.

Nel momento in cui lo segnaliamo, è disponibile subito con spedizione gratuita e consegna garantita entro il 23 dicembre. Chi lo ordina subito avrà dunque modo di metterlo sulla propria scrivania già questa settimana e iniziare fin da subito a sfruttarne le enormi potenzialità oppure incartarlo e farlo trovare sotto l’albero, per un regalo di Natale hi-tech certamente gradito.

