Mini PC Intel 4 core 8/128GB 3 dischi in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, che sia economico ed efficiente, oggi abbiamo una soluzione molto interessante dal punto di vista dell’espandibilità. Si tratta del BMax B2, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel Celeron, per chi dello spazio non ne ha mai abbastanza.

Mini PC Bmax B2: caratteristiche tecniche

Andiamo quindi ad analizzare la scheda tecnica partendo proprio dal processore, un Intel Celeron N3450. Si tratta di una CPU dotata di 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,2GHz. Questa è affiancata da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 240GB. Le possibilità di espansione sono piuttosto interessanti grazie ad una configurazione a doppio SSD M.2 a cui è possibile aggiungere un terzo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione molto buona considerando il prezzo, in grado di soddisfare le esigenze prestazionali di qualsiasi attività quotidiana. Che si tratti di documenti, multimedialità, smart working o DAD il B2 è un alleato decisamente affidabile.

Per quanto riguarda le connessioni invece, BMax non trascura assolutamente nulla. Quattro le porte USB di cui due USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dato da e a periferiche esterne come SSD, HDD o pen drive. Due anche le uscite audio/video, entrambe HDMI, che permettono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione ad internet via cavo, oltre ovviamente al jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il BMax B2 è acquistabile su Amazon a soli 189,99 euro con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino. Una delle proposte migliori sul piano del rapporto qualità/prezzo.