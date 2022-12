Mini PC a Natale: Beelink U59 Pro, -70€ e consegna immediata

Beelink U59 Pro è un Mini PC con caratteristiche che lo rendono adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento. Oggi merita una segnalazione su queste pagine grazie al coupon sconto Amazon da 70 euro che lo rende più conveniente che mai. Può essere anche un’idea regalo per Natale, hi-tech e certamente utile per chi lo riceverà.

Beelink U59 Pro: coupon di Natale per il Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Celeron N5105 (Jasper Lake di undicesima generazione), GPU Intel HD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 500 GB per l’archiviazione dei dati (con possibilità di espansione), WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 3.0 Type-A e Type-C per la connessione delle periferiche, slot Ethernet e due uscite HDMI con supporto al 4K per le configurazioni multi-monitor (fino a tre sfruttando anche USB-C).

Il sistema operativo fornito è Windows 10 Pro, con licenza Microsoft e possibilità di effettuare gratuitamente l’aggiornamento al più recente Windows 11. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa del prodotto.

Sono inclusi due cavi HDMI e la staffa VESA per il montaggio dietro al monitor. In questo momento hai la possibilità di acquistare il Mini PC di Beelink (modello U59 Pro) al prezzo completa di soli 219 euro, approfittando del coupon sconto da 70 euro offerto da Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania o pronto da mettere sotto l’albero. Inoltre, se si tratta di un regalo di Natale, ricordiamo che l’e-commerce ha esteso il periodo utile per effettuare i resi degli articoli acquistati durante le festività: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Maggiori dettagli nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.