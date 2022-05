5 Mini PC che trovi oggi su Amazon in forte sconto

Compatti e potenti, i Mini PC costituiscono oggi un’alternativa più che valida ai computer desktop tradizionali. Tra i vantaggi derivanti da un ingombro ridotto c’è anche la possibilità di portarli ovunque e in modo semplice all’occorrenza. Qui proponiamo una selezione di quelli oggi in offerta su Amazon: ci sono modelli Windows e un’incarnazione macOS.

Offerte Amazon: i migliori Mini PC di oggi

Per consultare tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche e del design di ognuno non bisogna far altro che visitare la scheda dedicata, raggiungibile attraverso i link tra parentesi. Eccoli.

Beelink GK35 : Intel Celeron N3350, 4/64 GB e Windows 10 (coupon -20 euro);

: Intel Celeron N3350, 4/64 GB e Windows 10 (coupon -20 euro); BMAX B3 Plus : Intel Celeron N5095, 8/256 GB e Windows 11 (sconto -19%);

: Intel Celeron N5095, 8/256 GB e Windows 11 (sconto -19%); NiPoGi AK1 : Intel Celeron J3455, 8/128 GB e Windows 10 (sconto -10%);

: Intel Celeron J3455, 8/128 GB e Windows 10 (sconto -10%); MinisForum U820 : Intel Core i5-8279U, 16/512 GB e Windows 10 (sconto -115 euro);

: Intel Core i5-8279U, 16/512 GB e Windows 10 (sconto -115 euro); Apple Mac mini: Apple M1, 8/256 GB e macOS (sconto -134 euro).

Questa breve Top 5 non è che un piccolo estratto da quanto propone il catalogo completo della categoria su Amazon dove si possono trovare modelli adatti a ogni esigenza. Ce n’è uno per ogni budget e per ogni impiego, dai più economici a veri e propri mostri di potenza in grado di gestire con disinvoltura le più pesanti applicazioni della produttività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.