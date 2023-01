Blackview MP60: Mini PC con Windows 11 a un ottimo prezzo

Compatto nelle dimensioni, ma potente e versatile, Blackview MP60 è un Mini PC adatto a gestire la produttività, ma anche per lo studio e l’intrattenimento multimediale. Oggi è in vendita a un prezzo molto interessante su eBay, con un’inserzione che lo rende un’occasione da valutare per chi desidera allestire una nuova postazione desktop.

Mini PC con Windows 11 Pro: l’affare Blackview MP60

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Celeron N5095, GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, porte USB 3.0 e 2.0, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per tutti gli altri dettagli, consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Blackview MP60 al prezzo finale di soli 219 euro, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni.

Volendo, è possibile scegliere la versione 16/512 GB del Mini PC (le altre caratteristiche rimangono invariate), proposta a 249 euro. La vendita è curata direttamente dallo store ufficiale eBay del marchio, con oltre 12.000 feedback positivi già lasciati dai clienti soddisfatti.

