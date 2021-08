Se stai valutando l'acquisto di un nuovo computer da destinare al lavoro o allo studio, perché non prendi in considerazione un Mini PC? I modelli più recenti racchiudono un comparto hardware avanzato in un form factor davvero compatto, senza compromessi in termini di prestazioni: è ad esempio il caso di MinisForum UM700, proposto oggi in offerta lampo su Amazon.

MinisForum UM700: una BESTIA di Mini PC in offerta lampo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen 7 3750H, GPU Radeon RX Vega 10 Graphics, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 256 o 512 GB (M.2 2280) con possibilità di espansione, WiFi, Bluetooth 5.1, porte USB 3.1 e USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K (anche la USB-C funge da output video), doppio slot Ethernet, microfono e jack audio. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

Oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC di MinisForum (modello UM700) approfittando di un'offerta lampo su Amazon, scegliendo tra le due configurazioni qui elencate, a patto però di non perdere tempo e completare l'ordine prima che le scorte in promozione vadano esaurite.