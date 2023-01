Mini PC (Windows, Intel) al prezzo minimo storico

Piccolo e leggero, ma spinto da un comparto hardware potente e in grado di supportare le produttività quotidiana, NiPoGi AK1 è un Mini PC adatto sia al lavoro sia allo studio e all’intrattenimento multimediale. Oggi si trova in vendita su Amazon al suo prezzo minimo storico, grazie all’offerta che applica in automatico il 23% di sconto sul listino. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

NiPoGi AK1: ecco l’offerta Amazon sul Mini PC

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Celeron J3455, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), lettore microSD, WiFi dual band, Bluetooth, slot Ethernet, doppia uscita video HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, jack audio, porte USB 2.0 e USB 3.0. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa del prodotto

Oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC del marchio NiPoGi (modello AK1) al prezzo finale di soli 138 euro invece di 179 euro come da listino, grazie allo sconto del 23% proposto da Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: chi lo ordina subito lo riceverà entro giovedì, così da poterlo mettere subito sulla scrivania (o montarlo dietro al monitor grazie al supporto VESA in dotazione).

