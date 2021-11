Minis Forum Z83-F: il Mini PC adatto a tutto e per tutti

Se sei alla ricerca di un Mini PC dalle buone prestazioni, ma quanto più economico possibile, abbiamo ciò che fa per te. Si tratta del Minis Forum Z83-F, un piccolo computer fanless, in grado di offrire un’ottima esperienza per le attività quotidiane, disponibile su Amazon a poco più di 100 euro.

Mini PC Minis Forum Z83-F: caratteristiche tecniche

Ad alimentare il computer ci pensa un processore Intel Atom x5-Z8350 quad-core con una frequenza massima di 1,92GHz. A questo si affiancano 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per la memorizzazione dei dati. L’archiviazione di massa può essere espansa attraverso una microSD fino a 128GB grazie allo slot integrato, una soluzione semplice ed economica. Ottimo il design fanless che rende il PC assolutamente silenzioso. Si tratta di un’ottima soluzione per la gestione dei documenti con Office di Microsoft, per la navigazione o l’intrattenimento. È anche una valida alternativa ai tradizionali TV Box per godere di film e serie TV su Netflix, Prime Video e Disney+.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono tre, di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Questa si rivela comoda sia per effettuare rapidamente backup, che per affiancare un disco esterno al computer così da aumentare ulteriormente lo spazio per la memorizzazione. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, che consentono di gestire due monitor contemporaneamente. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Chiudono le immancabili connessioni wireless che offrono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 15%, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 135,99 euro per un risparmio di 24 euro sul prezzo di lsitino.