Minisforum UM690: Mini PC barebone, coupon -100€

Prestazioni eccellenti racchiuse in un design compatto ed elegante per Minisforum Venus Series UM690, un potente Mini PC protagonista oggi di un’offerta molto interessante su Amazon. Si trova infatti in forte sconto, nella sua versione barebone, grazie al coupon -100 euro da attivare in un click. Il comparto hardware è adatto a gestire ogni operazione legata alla produttività, ma non solo, è in grado di dare grandi soddisfazioni anche sul fronte gaming.

Mini PC barebone: l’affare di oggi su Amazon

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen 9 6900HZ con architettura Zen 3+, scheda video AMD Radeon 680M, slot per RAM DDR5 (massimo 64 GB) e SSD (PCIe 3.0 o 4.0), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una gamma completa di porte per la connettività, come visibile nell’immagine qui sotto. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento, la versione barebone del Mini PC di Minisforum (modello Venus Series UM690) è in vendita su Amazon al prezzo di 599 euro, grazie al coupon sconto da 100 euro attivabile in un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.