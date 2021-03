Mitiga, l'app che riporterà i tifosi allo stadio

La FIGC non vuole perdere le quattro partite degli Europei 2020 che si giocheranno allo stadio Olimpico di Roma. Per questo motivo verrà probabilmente utilizzata l’app Mitiga per consentire l’ingresso di almeno 20-25 mila spettatori, dopo aver verificato la loro negatività o l’avvenuta vaccinazione.

Mitiga per vedere le partite allo stadio

Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, è stato molto chiaro: nessuna partita si svolgerà a porte chiuse. Quindi se un paese non sarà in grado di portare i tifosi allo stadio, le gare verranno spostate in altre città. Le federazioni interessate dovranno comunicate la loro disponibilità entro il prossimo 7 aprile (la ratifica della UEFA è prevista per il 20 aprile). Per questo motivo, la FIGC avrebbe deciso di utilizzare l’app Mitiga. Serve tuttavia il via libera da parte del governo.

Secondo Repubblica, l’obiettivo è portare allo stadio Olimpico di Roma (sede di tre partite dell’Italia della fase a gironi e di un quarto di finale) almeno 20-25 mila spettatori. Ovviamente sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare tutte le regole attuali sul distanziamento.

L’app Mitiga è stata sviluppata da una startup di Roma con lo scopo di permettere l’accesso agli eventi alle persone vaccinate o risultate negative ai test. L’utente deve recarsi presso un centro abilitato per chiedere la registrazione sulla piattaforma della vaccinazione già effettuata oppure per effettuare un tampone rapido o molecolare e chiedere la registrazione dell’eventuale negatività. Il sistema genererà quindi codice QR che verrà scansionato all’ingresso dello stadio.

Mitiga rispetta le norme italiane ed europee sul trattamento dei dati personali. I dati sono conservati in maniera sicura e utilizzati solo per consentire l’accesso all’evento. L’app è già disponibile per iOS. Nei prossimi giorni arriverà anche su Google Play Store e Huawei App Gallery.

Dato che il numero di biglietti venduti supera la massima capienza consentita per lo stadio Olimpico, i posti verranno assegnati tramite sorteggio ai più fortunati. Gli altri utenti verranno rimborsati.