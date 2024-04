Mondly: -95% sul piano a vita e accesso gratuito alle app AR e Kids

Imparare una nuova lingua può essere complesso. Ora puoi affidarti a Mondly, una delle principali applicazioni di apprendimento delle lingue: grazie allo sconto speciale del 95% sul piano a vita, senza abbonamento, e l’accesso bonus a due app innovative – Mondly AR e Mondly Kids – è la scelta ideale per chi vuole buttarsi a capofitto in un nuovo viaggio linguistico.

Tutto ciò che offre Mondly

“App dell’Anno” e “Migliore nuova App” sono due tra i riconoscimenti assegnati, rispettivamente, da Facebook e Apple a Mondly. Infatti, la piattaforma vanta oltre 125 milioni di download. Ma cosa rende Mondly così speciale? Oltre alla sua vasta gamma di lingue disponibili – ben 41 in totale – Mondly si distingue per il suo approccio innovativo all’apprendimento linguistico.

Approfittando della promozione limitata Mondly, potrai accedere non solo alla piattaforma principale, ma anche a due app bonus: Mondly AR e Mondly Kids. Mondly AR ti permette di immergerti completamente nell’apprendimento delle lingue attraverso esperienze coinvolgenti in realtà aumentata, mentre Mondly Kids è progettato appositamente per rendere l’apprendimento delle lingue divertente e accessibile per i più piccoli.

Inoltre, Mondly offre l’opportunità di valutare i tuoi progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora, garantendo un apprendimento completo e personalizzato per ogni utente.

Mondly offre un modo innovativo, efficace e divertente per imparare una nuova lingua. Con uno sconto del 95% per il piano a vita e l’accesso a due app bonus, è il momento perfetto per iniziare il tuo viaggio nell’apprendimento delle lingue. Approfitta della promozione e acquista Mondly Premium a vita direttamente online.